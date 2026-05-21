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旺角麦花臣汇银主盘1280万拍出 低银行估价约3% 罕有顶层大户 3组客出价争购

楼市动向
更新时间：09:22 2026-05-21 HKT
发布时间：09:22 2026-05-21 HKT

近期楼市交投气氛向好，吸引不少准买家前往拍卖场觅「笋盘」，当中旺角麦花臣汇一个银主盘，获3组准买家抢高8.5%以1280万拍出，呎价约1.66万，低银行估价约3%。

呎价约1.66万

忠诚拍卖行昨日举行物业拍卖会，即日拍出旺角麦花臣汇1B座高层B室银主盘，面积770方呎，属2房套间隔，银主开价1180万推出拍卖，吸引3组客出价争购，最终抢高100万或8.5%，以1280万拍出，对比恒生银行网上估价约1320万，低出40万或约3%，呎价约16623元。

即睇麦花臣汇1B座30楼B室：

据了解，上述单位原本在今年1月以1296.8万成交，惟业主在签署正式买卖合约前突然「消失」，导致交易未能完成，由于单位仍有按揭，业主亦断供单位，导致该单位沦为银主盘；换言之，最新成交价对比今年1月造价低出约16.8万或1%。

上述单位原业主早于2016年1月以1484万一手购入单位，若以拍出价计，该单位在10年间贬值约204万或13.7%。

相关文章：旺角麦花臣汇银主盘1180万开拍 低估价约9% 罕有顶层大户 步行至港铁站约7分钟
 

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