上水天平新城商场标售 连车场市值共8.4亿 料回报率达6厘

上水区大型民生商场「天平新城及车场」推出招标，商舖总建筑面积近9.85万方呎，提供471个车位，市值8.4亿。

商舖总面积近9.85万呎

第一太平戴维斯投资部董事总经理袁志光表示，获委托为独家代理，招标出售上水天平路48号天平新城及停车场，物业为两层高商场连屋邨地舖，及提供471个车位停车场组成，商舖总建筑面积近98500方呎。物业将以现状连现有租约出售，公开招标截止日期7月16日。

上水「天平新城及车场」招标，市值8.4亿。

逾两万名居民

据了解，现业主两年半前斥资约1.1亿为该物业完成大型翻新工程，项目现时月租金近420万，市值约8.4亿，料回报率达6厘。

他指，天平新城商舖出租率100%，拥有众多承租逾10年的长情租户，如麦当劳、大快活、百佳超市及屈臣氏等，除了零售餐饮，近年并有24/7健身中心进驻，加上天平护老中心作为租用面积最大租户。该商场定位民生商场，坐拥庞大稳定的社区消费客群，包括天平邨、安盛苑及就近私人住宅逾两万名居民。

除了稳健的商场租金，项目附设的车场亦是另一稳定收入来源，天平邨及安盛苑的住户对私家车位比例高达14.5比1，稳定泊车需求带动车场收费年年递增 。