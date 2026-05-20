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观塘联合兴业全层4450万易手 百好饮食集团承接 作为自用工场

楼市动向
更新时间：10:25 2026-05-20 HKT
发布时间：10:25 2026-05-20 HKT

随着工厦价格下跌，用家纷自置物业，观塘联合兴业工业大厦4楼全层，连同8个车位，以4450万易手，买家为百好饮食集团相关人士，为继早前购入筲箕湾东大街巨舖后，今番添置工场自用。

平均呎价2445元

观塘联合兴业工业大厦4楼全层，建筑面积约14926方呎，连同5个私家车位及3个货车位，以4450万易手，业内人士表示，扣除每个价值100万的车位后，工厦单位平均呎价2445元。

市场消息透露，买家为百好饮食集团相关人士，购入上址作为工场用途，该集团现时承租油塘高辉工业大厦一个建筑面积约1.1万呎的单位，市值呎租约10元，趁工厦市况低迷购入工场自用。

观塘联合兴业工业大厦4楼全层，连同8个车位，以4450万易手。
观塘联合兴业工业大厦4楼全层，连同8个车位，以4450万易手。

原业主于2008年3月以2280万购入，持货18年帐面获利2170万，物业升值约95%。

百好饮食集团相关人士去年「租转买」购舖自用，2025年4月，向「小巴大王」马亚木家族购入筲箕湾东大街98至112号的景辉大厦巨舖，总面积约15138方呎，作价1.19亿，呎价约7861元。

值得一提的是，该物业自2015年起一直由百好名宴租用，目前月租63万，以购入价计算，回报逾6厘。

而马亚木家族则于2006年以7000万购入该物业，帐面获利达4900万，增幅约70%。

利家乐158万购大角咀工厦

大角咀合桃街9号新式工厦「WALNUT 9」一个细单位新近以158万易手，于8年间大幅贬值53%。「WALNUT 9」低层3A室，建筑面积347方呎，作价158万，平均呎价4553元，新买家利家乐（ Li Kar Lok Bruce），与著名的公司管治与税务领域专家中英文姓名相同，料为同一人。

8年贬值53%

利家乐现任香港理工大学（理大）公司管治硕士（MCG）课程总监及经理，以及香港税务学会副会长。原业主2018年3月以339.4万购入，持货约8年帐面蚀让181.4万，期内贬值53%。

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