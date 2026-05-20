太古城劫杀凶宅2.7万市价租出 业主劲收10厘回报 专家教路：租客四招防中伏

港岛东区大型蓝筹屋苑太古城，近日录得一宗备受市场关注的「凶宅」租赁成交。一个曾发生入屋劫杀案的单位，刚以每月2.7万元成功租出，加上原业主早年以低价购入，现时出租账面租金回报率竟高达10厘以上；不过，据市场消息透露，新入住的租客却未知上述单位为凶宅。另一方面，有专家教路，租客可以留意四大自保招数，以避免有关「凶宅陷阱」。

曾爆骇人命案 老妇遭勒毙伏尸厕所

有关单位位于太古城金殿台明宫阁中层D室。翻查昔日报章报道，该单位曾于1991年发生一宗轰动一时的命案，当时一名62岁的老妇在单位内惨遭入屋劫杀。据悉，凶徒疑为死者的熟人，进入单位后用尼龙绳将老妇勒死，并将其遗体拖至厕所弃置。直至死者的儿子下班返回寓所时，才惊见母亲伏尸厕所内，事件在当年引起极大回响。

虽然单位沦为凶宅，但近日仍以贴市价租出。资料显示，该单位实用面积为702平方呎，采3房间隔。业主原本叫租2.9万元，经过议价后，近日以2.7万元成功租出，惟据悉新入住租客未知上述单位为凶宅。

根据物业成交纪录，原业主早于2004年10月18日，仅以318万元低价购入该单位。若以现时每月2.7万元的租金计算，原业主的账面租金回报率高达10.1厘，回报相当惊人。更令人意外的是，该单位的银行估价并未因凶宅背景而出现大幅折让。目前有银行对该单位估价为1,117至1,140万元，估价完全贴近正常市价水平。

专家拆解：凶宅为何会影响按揭

面对市场对凶宅的疑虑，中原按揭董事总经理王美凤指出，在法律上其实并没有「凶宅」的官方定义，这只是一个约定俗成的说法，官方亦没有纪录凶宅的清单。一般而言，凶宅是指单位内曾发生非自然死亡或不愉快的命案如谋杀、自杀或严重意外等，而非一般的自然老死。凶宅的「凶」的程度，往往取决于事件的严重性及大众的心理忌讳，例如有人跳楼伏尸在大厦平台上，即使平台并非案发单位，部分人也会对该平台有所顾忌。

王美凤进一步解释，凶宅之所以影响按揭，是因为银行在批出按揭时，是以物业作为抵押品。银行必须评估万一借款人断供，物业在市场上是否有足够的转售能力以抵偿欠款。由于大众普遍对凶宅有所避忌，导致其转售困难及市值大打折扣，因此银行在评估时，会大幅调低其估价，甚至拒绝批出按揭，上述单位或许年代久远，甚至转手及入住几次，银行或评定为可承造按揭。

大律师：没规定主动申报凶宅

在业主而言，楼价上升及租金达10厘，十分「和味」，但若租客在签约入住后才不幸惊觉单位是凶宅，却难以退租。陆伟雄大律师在访问中明确指出，在法律上，租客能否成功退租，关键在于「事前有否主动表态」。陆大律师解释，法例并没有规定业主或经纪必须主动申报单位是凶宅。王美凤亦补充，根据地产代理监管局的指引，代理的查证及披露责任，同样取决于买家或租客有没有主动提出相关忧虑。

陆大状强调，若租客事前完全没有提出要求，事后发现是凶宅而要求取消租约，在法律上是非常困难的。若不幸「中伏」且已经入住，一般租约通常是「一年死约、一年生约」，在死约期间租客只能「挨埋佢」，即使不住也要交租；直到进入生约期，才可以提前一个月通知业主退租。

专家教路：租客四招自保防中伏

为了避免误租凶宅惹来满肚郁结，两位专家特别向准租客传授四大自保法门：

第一招：主动向代理明确表态。由于官方没有凶宅名册，王美凤及陆律师均强调，租客在寻找租盘时，首要任务是主动向地产代理或业主表明立场，一定要清楚表明「绝对不要凶宅」或者「不要死过人的单位」。一旦租客提出这项要求，地产代理便有责任如实查证及告知纪录，否则便涉及专业失当。

第二招：主动上网查证。陆大状指，现时资讯发达，网上有不少免费的「凶宅网」或资料库，租客在决定租用任何单位前，应自行上网搜寻屋苑及单位门牌，作初步的背景审查。

第三招：银行估价系统「探路」。即使是租客，也可以假装成准买家，向银行要求为该单位进行物业估价。正如王美凤所指，银行内部拥有极严密的凶宅纪录，如果在估价过程中发现银行拒绝估价，或者估价大幅低于市价，便可借此查探出单位极有可能是凶宅。虽然对于上述单位因凶案年代久远，银行可进行估价及按揭，但是估价系统仍可把关目前极凶宅的按揭。

第四招：向大厦保安员「收风」。除了官方及银行纪录，地区的「街坊智慧」同样重要。租客睇楼时，不妨向大厦的管理员或保安员打听大厦曾否发生过命案。不过需注意，此方法对于年代久远的命案，例如上述1991年的案件未必奏效，需配合其他方法多重核实。

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