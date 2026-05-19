楼价稳步向上 屋苑议幅缩窄 连录市价成交

整体楼市持续向好，不仅交投量增加，楼价亦稳步向上，业主信心有所增强，纷纷缩窄议价空间，屋苑如荃湾全．城汇、屯门御半山及马鞍山泓碧等，最新录得的成交个案，议价空间由之前普遍2%至5%，缩窄到2%或以内，并以市价主导。

全．城汇1036万售

中原高级资深分区营业经理伍洁玲表示，荃湾全．城汇目前大部分放盘单位的议价空间已有所收窄，其中3座高层B室，面积536方呎，单位原以1038万放售，因业主看好后市，企硬叫价，议价后最终仅微减价2万或约0.2%，获区内上车客以1036万承接，呎价19328元，属市价成交。

中原资深分区营业经理萧俊邦表示，屯门御半山之前议价金额维持10万或以上，最近已经有所减少，例如1A座高层E室，面积442方呎，单位早前以580万放售，议价后仅轻微减价4万或约0.7%，获外区上车客以576万承接，呎价约13032元，属市价水平。

楼市持续向好，不仅成交增加，楼价亦稳步向上，业主信心有所增强，纷纷缩窄议价空间。

美联高级营业经理曹锦辉表示，元朗YOHO MIDTOWN早前议价幅度主要介乎2%至3%，然而最近已经收窄，如最新成交的7座中层A室，面积约507方呎，原开价780万放售，议价后减价15万或1.9%，以765万易手，呎价约15089元，属市价成交。

朗天峰每呎1.4万沽

中原区域营业经理王勤学表示，元朗朗天峰1B座高层D室，面积308方呎，原开价448万放售，议价后减价8万或约1.8%，获上车客以440万承接，呎价约14286元，属市价水平，现时屋苑议价幅度主要介乎2%至3%。

世纪21奇丰助理区域营业董事黎健峰表示，马鞍山泓碧之前录得的成交，议价空间一般有3%至5%，然而近期已缩窄至最多约2%，例如该屋苑3座低层J室，面积486方呎，单位原开价728万放售，最终减价13万或1.8%，以715万获上车客承接，呎价约14712元，属市价水平。

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