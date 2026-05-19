「长揸变短炒」渐现 首4个月短炒成交劲飙3倍 辣招全撤逾两年 近9成有钱赚

港府年前为楼市撤辣，成功为疲弱的楼市注入强心针，令楼价由低位在短短10个月反弹近一成，令不少原本「长揸」的业主，决定提早「食胡」，今年首4个月持货不足1年便转手的成交个案，按年飙3倍，达676宗，当中有88%有「钱赚」，令短炒赚钱个案，按年飙逾5倍。以西沙一楼盘为例，去年4月450万元买入，今年1月出售，持货仅9个月获利195万元，回报逾4成，与金价同期43%升幅相近。业内人士表示，楼市现时的「热度」为多年来未见，可谓时光倒流至十多年前「未有辣招」年代。

▍本报地产组 ▍

面对疲弱的楼市，港府于2024年2月底起全面「撤辣」，取消包括额外印花税（SSD）、买家印花税（BSD）及新住宅印花税（NRSD），所有买家只需缴交标准「从价印花税」，助楼市逐步回暖。市场人士形容，近期短炒获利个案，实属多年来罕见，楼价在去年6月「拗腰升」，造就「短炒商机」。

近期楼市畅旺掀起炒风，二手市场频录短炒获利个案。

低价盘最吃香 部分升幅逾4成

他指出，炒风最炽热的是近年低市价开售的新盘，包括西沙SIERRA SEA、元朗朗天峰等，当中以细面积，售价400万至600多万元的住宅最吃香，个别单位升幅可逾40%，业主持货不足一年随时获利百万元，进一步推动今次短炒风潮。

SIERRA SEA去年4月起分阶段开售，今年初陆续入伙，至今录得172宗成交，获利盘高达97%，回报超过1成的便有161宗。今年4月录得21宗成交，原业主平均赚约155万元，以SIERRA SEA 1A(2)期的一个面积422方呎的低层两房单位为例，原业主去年4月底以449.48万元购入，今年1月以635万元转手，帐面赚逾195万元，升值41%。

中原区域营业经理王勤学表示，元朗的朗天峰亦有不少短炒个案，47宗当中，便有44宗赚超过10%。有小部分用家见有钱赚，选择「先袋钱落袋」，并伺机再购入自住单位。

据美联研究中心综合土地注册处资料显示，今年首4个月持货1年或以下的成交个案，共有676宗，按年大增逾3.1倍。当中595宗即88%帐面获利，较去年同期大增5倍。王勤学又称，此轮短炒现象，在过往辣招年代十分罕见，重现2010年11月政府推出辣招前的炒楼热潮。不过，他说，有部分用家在获利10%至20%便沽出自住单位，若楼价进一步反弹，这批卖家可能会后悔。

新盘「摸货」1月内赚逾214万

近日市场上亦曾出现新盘「摸货」成交个案，不足一个月帐面赚逾214万元。大围柏傲庄中层814方呎三房户，由内地投资者于上月斥1645.7万元购入，持货不足一个月，以1860万元易手，帐面赚约214.3万，回报达13%。

近日市场上亦曾出现新盘「摸货」成交个案，不足一个月帐面赚逾214万元。

美联分析师岑颂谦指，今年短炒情况转趋活跃，但与同期二手住宅注册量相比，相关个案仅占约3%，仍属偏低；而更能反映楼市「炒风」的「摸货」成交，今年首季交易宗数只有个位，显示楼市并非过热。差估署数据显示，今年3月私宅楼价指数报312.8点，按月升1.39%，连升10个月，累升9.1%，为2023年11月之后逾2年高位。

细价楼升4%回本 专家提醒注意风险

本港楼价连月上升，吸引炒家入市，部分低位入市投资者亦「长揸变短炒」。以400万元以下物业计算，只要楼价升幅约4%已足够填补成本。专家指出，经济及息率前景越来越不明朗，虽然预期今年底前楼价仍有升幅，但短炒将面临更多风险。

目前短炒住宅物业的买卖成本，主要来自印花税及按揭罚息，以买入价为1000万元的物业、承造七成按揭为例，从价印花税达37万元，持货一年便出售的按揭罚息普遍约2%，即约14万元，连同买、卖的代理佣金各付1%，律师费及杂费合共约4万元，整体买卖成本约75万元，意味楼价升幅逾7.5%才回本。

不过，目前400万元以下的物业印花税只需100元，如有能力「Full Pay（全额）」入货，连按揭罚息都可豁免，整体买卖成本可压缩至3至4%。

布少明预计，今年楼价升幅约15%，目前已升约7%，在专才移港的需求持续下，相信仍有水位让短炒客参与。

中原按揭董事总经理王美凤表示，楼价自去年低位至今，平均升幅达15%，个别屋苑升幅更大，吸引不少早前入市的投资者出售获利。美联物业高级董事布少明预计，今年楼价升幅约15%，目前已升约7%，在专才移港的需求持续下，相信仍有水位让短炒客参与。

王美凤表示，楼价自去年低位至今，平均升幅达15%，个别屋苑升幅更大，吸引不少早前入市的投资者出售获利。

利率经济放缓或致楼价波动

经络按揭转介首席副总裁曹德明指，今年平均每月短炒活动达百多宗，已算较高水平及不健康，趋势仍待观望，相信诱因主要是楼价已累积一定升幅，但宏观环境不明朗，投资者倾向作短线部署。他指出，现时「供平过租」情况不变，今年内仍支撑楼价，但市场对利率政策看法分歧，经济增长放缓亦会对楼价造成波动，呼吁短炒客应注意风险。

曹德明指，今年平均每月短炒活动达百多宗，已算较高水平及不健康，趋势仍待观望，相信诱因主要是楼价已累积一定升幅，但宏观环境不明朗，投资者倾向作短线部署。

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