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影帝张家辉1.32亿沽中半山嘉慧园 持货9年明赚100万 实际损手约720万

楼市动向
更新时间：09:57 2026-05-19 HKT
发布时间：09:57 2026-05-19 HKT

楼市好转之际，连艺人亦沽货套现，两度获得香港电影金像奖最佳男主角的艺人张家辉，最新沽售中半山嘉慧园高层户，作价1.32亿元，持货9年帐面获利100万元。

上址为嘉慧园J座高层户，面积3366方呎，4房间隔，连同该厦一个双号车位，以易手价1.32亿元计算，呎价3.92万元，张家辉（CHEUNG KA FAI NICK）于2017年以私人名义购入该住宅连车位，涉资1.31亿。其时买住宅须缴付辣税，由于张家辉的其他物业均以公司名义持有，故得以「首置身份」购入该住宅，至今持货约9年，帐面仅赚100万元或上升0.76%；若计算其他置业费用，例如两次代理费、买入时的4.25%的首置印花税，料实际亏蚀约720万元或近6%。

事实上，张家辉曾于2009年斥2,923万元买入跑马地逸庐一个高层单位作自住用途，及至2020年透过公司股权转让形式，以约5,800万元将单位沽出，持货11年帐面大幅获利约2,900万元。同年他随即「换楼」，买入上述嘉慧园单位。

嘉慧园受名人追捧

中半山嘉慧园（Grenville House）向来属区内顶级老牌传统豪宅，因地段优越且私隐度极高，历来备受政商界及演艺界名人追捧。该屋苑星级业主的阵容强大，当中包括前行政长官董建华及相关家族成员、霍英东家族、已故赌王何鸿燊家族、恒生银行创办人何添家族、医管局主席范鸿龄，以及艺人顾纪筠等。

前Yahoo高层沽白壁 获利达1.03亿

另一边厢，东半山亦录得名人沽货获利个案。据土地注册处资料显示，东半山豪宅白壁高层A室，实用面积达2,377平方呎，新近连同车位以1.31亿元易手，折合实用呎价约5.5万元。

据了解，该单位原业主为前Yahoo亚洲区董事总经理周胜南（Savio）。周氏早于2000年仅以约2,800万元购入上述物业，至今持货长达26年，是次转手帐面大幅获利达1.03亿元，物业期内升值约3.7倍。

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