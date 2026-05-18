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湾仔笔克大厦全层2400万售 持货10年亏损36%

楼市动向
更新时间：14:47 2026-05-18 HKT
发布时间：14:47 2026-05-18 HKT

近期商厦买卖趋活跃，湾仔区内录一宗乙厦买卖，笔克大厦中低层全层，以2400万易手，物业于10年间亏损约36 %。

高峰时每呎18640元

上址为湾仔告士打道64至66号笔克大厦中低层全层，建筑面积约2575方呎，以易手价2400万计算，每呎9320元，原业主于2016年11月以3759.5万购入，持货10年帐面亏损1359.5万，物业贬值约36%。

该厦10楼于2018年10月以4800万易手，平均呎价18640元，呎价属该厦历来最高，最新成交呎价较高位回落50%。

笔克大厦于1977年落成，高层单位可望维港，物业距离湾仔港铁站约5分钟步程。

湾仔笔克大厦中低层全层，以2400万易手。
湾仔笔克大厦中低层全层，以2400万易手。

区内北海中心近期亦录成交，25楼A及B5室，建筑面积各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388万易手，平均呎价5642元。原业主于1993年11月以1448.9万购入上址，持货33年帐面亏损60.9万，物业贬值4.2%。

业内人士指，该单位由于楼层高于对面的物业，能够望到天空，景观开扬，该单位成交呎价不足6000元，重返2010年水平。

该厦19楼F室，建筑面积约1477方呎，于2010年以每呎5700元易手，当年，该厦单位成交呎价普遍不足6000元。

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