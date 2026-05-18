蓝田德田邨银主盘168万推拍 低估价30% 面积443方呎 景观开扬

蓝田位处半山地段，居高临下，景观开扬，区内民生设施齐全，而德田邨一个银主盘，以居二巿场价168万推拍，较银行估价低30%，平均呎价3792元。

忠诚拍卖行发言人表示，蓝田德田邨德盛楼10楼31室，面积约443方呎，该单位曾于1999年7月以23.16万成交，现时沦为银主盘，以居二巿场价168万推拍，较银行估价的240万低72万或30%，呎价3792元，将于5月20日（周三）进行拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

据资料显示，该屋苑2房户于今年3月以253万成交，较是次推拍的168万高出85万或34%。

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屋苑为房委会发展的租置屋，于1991年4月开始入伙。屋苑合共设有7座，提供5159伙，面积介乎约127方呎至598方呎。屋苑交通亦见便利，周遭设有多条巴士及小巴路线来往旺角、尖沙咀、中环等地区，另外步行至港铁蓝田站则需时15分钟。

德田邨位处半山地段，居高临下，景观开扬。屋苑其中一个2房户于今年3月以253万成交，较是次推拍的168万高出85万或34%。

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中学校网为观塘区，同样拥有不少地区名校，蓝田圣保禄中学、观塘玛利诺书院、圣言中学等均为区内数一数二名校。

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