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东涌第106A区住宅地截标 至少收6份标书

楼市动向
更新时间：11:29 2026-05-15 HKT
发布时间：11:29 2026-05-15 HKT

今个财年推出的首幅住宅用地今截标，为东涌第106A区地皮，就现场所见，至少6财团入标，包括嘉华、中国海外及建灏，另有不知名财团。

建灏地产行政总监林绮华表示，项目位于临海地段，虽然当区仍在发展中，但认为发展规模合适，而且经济环境适合，故有意入标。认为现时楼市开始复苏，对前景有信心，未来会继续留意不同地皮，主要考虑住宅地。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇说，项目位处新发展，能享海景，是次按市场价入标。楼市放面，近期一手每日都录多宗成交，对后市睇法正面。

资料显示，东涌第106A区（东涌市地段第54号），地皮位处新填海区临海位置，邻近私楼东环及升荟等，地盘面积约15.23万方呎，涉及可建总楼面约53.5万方呎，料提供990伙。综合市场最新估值约9.6亿至14.93亿元，每呎楼面估值约1,800至2,800元。

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