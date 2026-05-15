上月新盘大手客涉497伙 美联：创撤辣后新高 按月飙升逾4倍

楼价持续攀升、租金连环破顶，加上政府全面「撤辣」之后，大幅降低入市成本，增加投资者入市意欲。美联研究中心综合土地注册处资料显示，4月新盘合共录得157宗大手客入市个案，按月大增约3.36倍，合共涉及497伙单位，按月飙升约4.4 6倍，创「撤辣」后新高。

平均每名购入3.2个单位

美联分析师岑颂谦表示，上月注册的新盘大手客买卖个案，平均每名购入3.2个单位，较3月平均约2.5伙，明显增加28%，创15个月新高，相信主要受外围不稳定因素影响，大手客将资金转投稳步向好的本港楼市；与此同时，期间推售的新盘，不乏租金回报率较高的细单位，吸引投资者购入作长线投资，推高平均购入单位数目。

该行统计又显示，上月新盘大手客购入的497伙当中，高达348伙或约70%属于面积约430方呎或以下细单位。根据差估署最新资料显示，这类私人住宅单位的租金回报率约3.5厘，为各类单位之中最高。至于面积约431至约752平方呎单位，占128伙或约25.8%，余下为面积约753方呎或以上单位，占21伙或约4.2%。

600万以上伙数按月急升6.38倍

若按金额划分，上月新盘大手客注册登记涉及最多的是逾600万至1000万单位，合共录325伙，占总数达6成半，伙数按月急升超过6.38倍；其次是600万或以下单位，合共录102伙，占比超过2成，伙数按月亦显著上升逾3.85倍。至于逾1000万单位，上月录70伙，按月增加约1.9倍。

若按地区划分，上月新盘大手客注册登记最多为尖沙咀/佐敦，合共录165伙；其次为将军澳，合共录约104伙；第三位为红磡/黄埔/海逸，合共录81伙。