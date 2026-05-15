Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

纪惠再沽中环地舖 累减至8800万易手 一年卖两舖蚀25% 租金回报约4.3厘

楼市动向
更新时间：10:32 2026-05-15 HKT
发布时间：10:32 2026-05-15 HKT

近年连番沽货减磅的纪惠集团，最新沽售中环租庇利街一个地舖及阁楼，作价8800万，现由太兴烧味茶餐厅承租，新买家为投资者，料回报约4.3厘。纪惠于16年前购入该舖及毗舖（去年已沽售），持货多年贬值约25%。

减价4200万终易手

上址为中环租庇利街12至13号万安商业大厦地下A、B号舖及阁楼，地舖及阁楼各约3060方呎及约1286方呎，早前纪惠以1.3亿放售，物业多番减价，最终以8800万易手，平均每呎2.88万（未计阁楼），现时由太兴烧味茶餐厅承租，月租31.5万，租期至2029年10月31日，新买家料回报约4.3厘。

中环租庇利街12至13号万安商业大厦地下A、B号舖及阁楼，以8800万易手。
中环租庇利街12至13号万安商业大厦地下A、B号舖及阁楼，以8800万易手。

连沽两舖 约16年贬值25%

资料显示，纪惠于2010年购入上述地舖连同庇利街9至11号地下B号舖，涉资1.628亿，去年6月，9至11号地下B号舖率先以约3460万易手，随着现时两个舖位已先后沽售，纪惠合共套现1.226亿，持货16年帐面亏损约4020万，物业贬值25%。

去年沽售的租庇利街9至11号地下B号舖，建筑面积约1106方呎，以易手价3460万计算，平均呎价3.13万，物业现由越南餐厅租用，月租11.4万，新买家料回报约4厘。

舖位对面为中环街市

市场人士表示，上述舖位对面为中环街市，并邻近皇后大道中及德辅道中，虽然属于区内二线地段，档次不如皇后大道中，惟该地段增添民生元素，人流畅旺。

事实上，纪惠早年除了大手购入商厦及豪宅外，亦钟情舖位。

该集团多次购入中环租庇利街物业，2011年初以7280万购入中环租庇利街1至3号地下B舖，面积约1500方呎，不过，去年4月以3880万沽售，持货14年帐面蚀让3400万，物业贬值47%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
12小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
23小时前
东涌裕东苑单位起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体。
东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体
突发
4小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
4小时前
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
16分钟前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
12小时前
贝森特：中国将推动重开荷姆兹海峡 恢复全球能源运输。路透社
特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输
即时国际
7小时前
特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制飞机。路透社
特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机
即时国际
7小时前
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
02:16
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
影视圈
14小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
2026-05-14 09:00 HKT