纪惠再沽中环地舖 累减至8800万易手 一年卖两舖蚀25% 租金回报约4.3厘

近年连番沽货减磅的纪惠集团，最新沽售中环租庇利街一个地舖及阁楼，作价8800万，现由太兴烧味茶餐厅承租，新买家为投资者，料回报约4.3厘。纪惠于16年前购入该舖及毗舖（去年已沽售），持货多年贬值约25%。

减价4200万终易手

上址为中环租庇利街12至13号万安商业大厦地下A、B号舖及阁楼，地舖及阁楼各约3060方呎及约1286方呎，早前纪惠以1.3亿放售，物业多番减价，最终以8800万易手，平均每呎2.88万（未计阁楼），现时由太兴烧味茶餐厅承租，月租31.5万，租期至2029年10月31日，新买家料回报约4.3厘。

中环租庇利街12至13号万安商业大厦地下A、B号舖及阁楼，以8800万易手。

连沽两舖 约16年贬值25%

资料显示，纪惠于2010年购入上述地舖连同庇利街9至11号地下B号舖，涉资1.628亿，去年6月，9至11号地下B号舖率先以约3460万易手，随着现时两个舖位已先后沽售，纪惠合共套现1.226亿，持货16年帐面亏损约4020万，物业贬值25%。

去年沽售的租庇利街9至11号地下B号舖，建筑面积约1106方呎，以易手价3460万计算，平均呎价3.13万，物业现由越南餐厅租用，月租11.4万，新买家料回报约4厘。

舖位对面为中环街市

市场人士表示，上述舖位对面为中环街市，并邻近皇后大道中及德辅道中，虽然属于区内二线地段，档次不如皇后大道中，惟该地段增添民生元素，人流畅旺。

事实上，纪惠早年除了大手购入商厦及豪宅外，亦钟情舖位。

该集团多次购入中环租庇利街物业，2011年初以7280万购入中环租庇利街1至3号地下B舖，面积约1500方呎，不过，去年4月以3880万沽售，持货14年帐面蚀让3400万，物业贬值47%。