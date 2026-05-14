乐风大角咀工厦据报遭恒生银行接管 涉70个工作室 仅沽8伙 全数未完成交易 发言人：将确保运作如常

凭「轻资产」模式立足地产界的乐风集团创办人及主席周佩贤轻生后，集团旗下项目未来安排令人关注。本地传媒报道，继旗下大角咀商厦ONE BEDFORD PLACE今年初被东亚银行接管并推出放售后，附近同系新式工厦TWO BEDFORD PLACE亦于上周被恒生银行接管。乐风集团发言人指，全体员工将继续坚守岗位，确保运作如常，而所有项目均按计划推进。

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TWO BEDFORD PLACE位于必发道71至75号，提供70伙，据悉已于上周二（5月5日）被恒生银行接管，成为集团旗下第2个被接管的物业。

乐风自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今仅售出8伙及4个车位，每伙面积644至860方呎，作价353.9万至491.8万元，呎价约5,495至6,182元，连同车位合共套现约4,431万元。

据了解，买家当中包括一名从事电讯业务的土耳其籍人士，他以1,847.5万元买入4个单位。另外，项目有4个车位曾于2024年6月以950万元一手售出，随后于去年底以1,060万元转手，原业主持货一年多，帐面获利110万元或12%。然而，上述所有已售出的单位及车位，至今仍未正式完成交易。

TWO BEDFORD PLACE位于必发道71至75号，提供70伙，据悉已于上周二（5月5日）被恒生银行接管，成为集团旗下第2个被接管的物业。

乐风自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今仅售出8伙及4个车位。

高峰期拥8项目 涉商厦、工厦及住宅

据乐风集团网页资料显示，以「轻资产」模式发展中的项目有8个，其中商业项目分布于佐敦南京街、尖沙咀汉口道及大角咀。不过，必发道ONE BEDFORD PLACE已于今年2月沦为银主盘，遭接管人接收推出招标。被东亚银行接管，另一工厦项目大角咀必发道TWO BEDFORD PLACE，亦于上周登记被恒生银行接管。

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必发道ONE BEDFORD PLACE商厦已被东亚银行接管。

据报Elize Park已沽清 现时仅一个二手放盘

住宅项目包括旺角洗衣街Elize PARK、太子UPPER PRINCE及深水埗界限街2C至2D号THE BOUNDARY等。集团于去年6月公布招标出售Elize PARK最后17伙单位，并透露项目累计售出接近七成单位，据报项目现已沽清，暂时仅有一个二手放盘及三个租盘。去年10月Elize PARK录得两宗终止交易，涉及总金额逾1,344万元。该项目由2024年至去年10月，累计录得12类终止交易个案。至于太子UPPER PRINCE共涉139伙，去年11月首度推出招标发售，迄今暂售出2伙，买家均采建筑期付款。

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