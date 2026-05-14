Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月短炒逾9成帐面获利 创撤辣后新高 西沙SIERRA SEA居屋苑之首 平均每宗赚154万

楼市动向
更新时间：10:49 2026-05-14 HKT
发布时间：10:49 2026-05-14 HKT

整体楼市气氛向好，不仅交投量增加，楼价亦稳步上扬，短线转售帐面获利比率上升。美联研究中心综合土地注册处资料显示，4月持货1年或以下短线转售合共录约164宗注册登记，当中152宗属帐面获利个案，占比近93%，创撤辣后新高。

美联：投资者止赚离场

美联分析师岑颂谦表示，4月短线转售个案录164宗，对比3月录约235宗，按月减少71宗或约30.2%，主要原因是早前不少新入伙盘业主趁势获利沽货，推高3月短线转售个案宗数，随着相关新盘陆续入伙，4月短线转售宗数自高位回落。

岑颂谦又说，上月新盘短线转售个案录57宗，对比3月134宗，按月大幅减少77宗或约57.5%；相反，二手物业短线转售表现较为平稳，由3月录约101宗，增至4月录107宗，按月轻微增加6宗或约5.9%，并且连续三个月维持于100宗以上水平，反映二手市场短线转售活动保持稳定。

SIERRA SEA平均每宗赚154万

尽管来自新入伙盘的短线转售宗数大幅减少，但帐面获利个案依然集中于这类物业。上月帐面获利个案最多4个屋苑均属新入伙盘，当中西沙SIERRA SEA录约21宗短线转售帐面获利个案，居各屋苑之首，平均每宗获利金额达154.8万。

排名第二位为将军澳日出康城凯柏峰，单月录约10宗，平均每宗获利金额约29.1万；粉岭北映荟以5宗名列第三位，平均每宗帐面获利金额约33.6万元；将军澳日出康城SEASONS系列则录4宗，平均每宗获利金额约48.3万。

岑颂谦续指出，随着4月短线转售宗数回落，占同期二手住宅注册量的比例仅约3.2%，显示短线投资活动仍属低水平，市场未见「短炒」过热情况。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
特朗普访华︱两国元首进行双边会谈 习近平：让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份︱不断更新
大国外交
20分钟前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
10小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
11小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
14小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
18小时前
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
13小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
14小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
4小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
5小时前