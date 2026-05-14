上月短炒逾9成帐面获利 创撤辣后新高 西沙SIERRA SEA宗数居首 平均每宗赚154万

整体楼市气氛向好，不仅交投量增加，楼价亦稳步上扬，短线转售帐面获利比率上升。美联研究中心综合土地注册处资料显示，4月持货1年或以下短线转售合共录约164宗注册登记，当中152宗属帐面获利个案，占比近93%，创撤辣后新高。

受惠楼价稳步向上，上月近93%短线转售属帐面获利个案。

美联：投资者止赚离场

美联分析师岑颂谦表示，4月短线转售个案录164宗，对比3月录约235宗，按月减少71宗或约30.2%，主要原因是早前不少新入伙盘业主趁势获利沽货，推高3月短线转售个案宗数，随着相关新盘陆续入伙，4月短线转售宗数自高位回落。

岑颂谦又说，上月新盘短线转售个案录57宗，对比3月134宗，按月大幅减少77宗或约57.5%；相反，二手物业短线转售表现较为平稳，由3月录约101宗，增至4月录107宗，按月轻微增加6宗或约5.9%，并且连续三个月维持于100宗以上水平，反映二手市场短线转售活动保持稳定。

他续指出，随着4月短线转售宗数回落，占同期二手住宅注册量的比例仅约3.2%，显示短线投资活动仍属低水平，市场未见「短炒」过热情况。

SIERRA SEA平均每宗赚154万

尽管来自新入伙盘的短线转售宗数大幅减少，但帐面获利个案依然集中于这类物业。上月帐面获利个案最多4个屋苑均属新入伙盘，当中西沙SIERRA SEA录约21宗短线转售帐面获利个案，居各屋苑之首，平均每宗获利金额达154.8万。

排名第二位为将军澳日出康城凯柏峰，单月录约10宗，平均每宗获利金额约29.1万；粉岭北映荟以5宗名列第三位，平均每宗帐面获利金额约33.6万元；将军澳日出康城SEASONS系列则录4宗，平均每宗获利金额约48.3万。

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