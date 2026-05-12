壹沐2期明次轮销售50伙 或加推新价单 具提价空间
更新时间：16:19 2026-05-12 HKT
发布时间：16:19 2026-05-12 HKT
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恒基旗下土瓜湾新盘壹沐2期明日次轮销售50伙，发展商透露明晚有机会再加推新价单，且有一定提价空间。
恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，项目于上周六展开首轮销售即日沽清，单日套现10.8亿元，平均成交价约720万元，平均成交呎价20,918元。客源分布方面，内地客占比约一半，另外项目投资客占比约4成，主要因为认为租金回报吸引，且息口维持低位，加上楼价有望升值，主要作长线投资收租用。
林达民续指，项目将于明日展开次轮销售，涉50伙，并以先到先得形式发售。另外有机会于当晚加推新价单，因为目前推出价单价钱上属「低水」，因此有一定提价空间。
会所连园林约2.85万方呎
另外，发展商亦介绍项目会所及园林设计，整个园林连会所面积约2.85万方呎，巧妙融合自然元素与艺术格调，营造出时尚且舒适的居住氛围。
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