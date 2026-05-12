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屯门蓝地住宅地申建残疾人士院舍 涉280个床位

楼市动向
更新时间：15:21 2026-05-12 HKT
发布时间：15:21 2026-05-12 HKT

由财团持有的屯门蓝地毗邻福亨村路一幅住宅地，最新向城规会申建1幢8层高残疾人士院舍，提供约280个床位，可建总楼面约7万方呎。

地盘面积约18,234方呎，包括958方呎政府土地，以地积比率约4倍发展，以兴建1幢楼高8层的院舍，建筑物高度位于主水平基准上45.4米，以提供280个床位，涉及可建总楼面约69,966方呎，料于2031年落成。

申请指，上述申请地点位于一个优越位置，周边被多个住宅用途地带所包围。鉴于社会对私人安老院舍服务需求殷切，以及将有关「住宅（丙类）」及「住宅（丁类）」地带作转型发展有利条件，申请人有意透过拟议的残疾人士院舍项目，为当地社区提供社会福利支援服务。是项发展在残疾人士政策方向、环境、视觉及交通各方面均有充分理据，并获相关技术评估支持。

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