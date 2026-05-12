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西环高先戏院舖时隔半年再放售 叫价1.8亿 料回报达4.5厘

楼市动向
更新时间：10:42 2026-05-12 HKT
发布时间：10:42 2026-05-12 HKT

坚尼地城吉席街高先戏院舖位再度推出放售，上址为坚尼地城吉席街2号海怡花园第三座地下及一楼整个商业基座，前身为高先戏院，总建筑面积约24884方呎，其中一楼全层面积约13923方呎，地下商舖面积约10961方呎，物业拥有极高楼底，地下高度约4.95米，一楼则约4.55米，意向价1.8亿，每呎7234元，在悉数出租情况下，料回报达4.5厘。

坚尼地城吉席街2号海怡花园第三座地下及一楼整个商业基座，意向价1.8亿。
坚尼地城吉席街2号海怡花园第三座地下及一楼整个商业基座，意向价1.8亿。

已全面翻新 增设直达升降机

世邦魏理仕香港资本市场部资深董事莫旺宁表示，该物业位处吉席街与北街交界「大单边」位置，距离港铁坚尼地城站仅两分钟步程，业主已投放大量资金进行全面翻新工程，提升项目质素，包括外墙美化，并作深层次投资，优化机电结构及消防安全设施，更增设全新直达升降机，连接地下与一楼，项目适合多样化零售租户。

坚尼地城吉席街高先戏院舖位再度推出放售。
坚尼地城吉席街高先戏院舖位再度推出放售。

去年叫价1.3亿  呎价低两成

资料又显示，有关物业去年11年曾推出放售，当时涉及海怡花园第三座地下商舖1i及ii号及1楼全层，物业建筑面积约13,923平方呎，意向价1.3亿元，每呎9337元。若以呎价对比，现叫价较去年低约22%。

相关文章：西环高先电影院舖址 意向价1.3亿放售 市传曾邀教会接手
 

 

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