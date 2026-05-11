地监局吁买家入市须谨慎 非住宅销售不受《一手例》规管 应核实物业法定用途

鉴于近期本地一手物业市场活跃，地监局提醒准买家，在作出购买决定前，务必保持谨慎并核实所有重要资讯。



地监局留意到近期市场上有住宅及非住宅的一手物业发售，特此提醒公众，一手住宅物业的销售受《一手住宅物业销售条例》规管。在该条例下，卖方须披露指定资讯，包括提供售楼说明书、价单、载有销售安排的文件及成交纪录册等，以确保销售的透明度。

鉴于近期本地一手物业市场活跃，地监局提醒准买家，在作出购买决定前，务必保持谨慎并核实所有重要资讯。

另一方面，一手非住宅物业（如商业或工业大厦）的销售则不受《一手住宅物业销售条例》所规管。因此，针对住宅单位的披露规定并不适用于这些物业。



一手住宅及非住宅物业的卖方均可能委托地产代理协助销售活动。地监局提醒准买家，当地产代理提供协助及资讯时，准买家应确认该地产代理是仅代表卖方、还是同时代表双方；另外准买家亦应核实物业的法定用途、确认楼面面积（住宅物业为实用面积）及所提供面积的计算基准、确认物业是否受《一手住宅物业销售条例》所规管、并根据适用的监管制度，要求以书面形式提供所有资讯及文件。



地监局强烈建议准买家在作出购买决定前，确保已获取并慎重考虑所有相关资料。



购买物业涉及复杂的法律及财务考虑，准买家应核实提供销售服务的人士是否为持牌地产代理或持牌营业员（可经由www.eaa.org.hk/zh-hk/Licence-list查询）。若持牌地产代理或持牌营业员在服务过程中作出虚假陈述，可向地监局投诉。准买家同时亦应按需要咨询律师、测量师或金融机构等专业意见。