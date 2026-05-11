Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地监局今发提醒购一手楼须谨慎 指买家要留意住宅及非住宅分别 应核实物业法定用途

楼市动向
更新时间：17:29 2026-05-11 HKT
发布时间：17:29 2026-05-11 HKT

鉴于近期本地一手物业市场活跃，地监局提醒准买家，在作出购买决定前，务必保持谨慎并核实所有重要资讯。
 
地监局留意到近期市场上有住宅及非住宅的一手物业发售，特此提醒公众，一手住宅物业的销售受《一手住宅物业销售条例》规管。在该条例下，卖方须披露指定资讯，包括提供售楼说明书、价单、载有销售安排的文件及成交纪录册等，以确保销售的透明度。

鉴于近期本地一手物业市场活跃，地监局提醒准买家，在作出购买决定前，务必保持谨慎并核实所有重要资讯。
鉴于近期本地一手物业市场活跃，地监局提醒准买家，在作出购买决定前，务必保持谨慎并核实所有重要资讯。

 另一方面，一手非住宅物业（如商业或工业大厦）的销售则不受《一手住宅物业销售条例》所规管。因此，针对住宅单位的披露规定并不适用于这些物业。
 
一手住宅及非住宅物业的卖方均可能委托地产代理协助销售活动。地监局提醒准买家，当地产代理提供协助及资讯时，准买家应确认该地产代理是仅代表卖方、还是同时代表双方；另外准买家亦应核实物业的法定用途、确认楼面面积（住宅物业为实用面积）及所提供面积的计算基准、确认物业是否受《一手住宅物业销售条例》所规管、并根据适用的监管制度，要求以书面形式提供所有资讯及文件。
 
地监局强烈建议准买家在作出购买决定前，确保已获取并慎重考虑所有相关资料。
 
购买物业涉及复杂的法律及财务考虑，准买家应核实提供销售服务的人士是否为持牌地产代理或持牌营业员（可经由www.eaa.org.hk/zh-hk/Licence-list查询）。若持牌地产代理或持牌营业员在服务过程中作出虚假陈述，可向地监局投诉。准买家同时亦应按需要咨询律师、测量师或金融机构等专业意见。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
5小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
19小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
4小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
6小时前
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
谷德昭胞姊谷薇丽睡梦中猝逝 离世前姊弟仍传短讯 发文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顾你
影视圈
7小时前
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
影视圈
7小时前
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
00:57
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
社会
7小时前
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
饮食
8小时前
飞蚁大军涌现多区民居 忧脱翅会变白蚁？专家教预防及消灭秘诀
飞蚁大军涌现多区民居 忧脱翅会变白蚁？专家教预防及消灭秘诀
家居装修
6小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
6小时前