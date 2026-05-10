丽晶花园获外区夫妇客睇楼一次即承租 每月1.45万

本港住宅租赁市场气氛持续畅旺，港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾丽晶花园14座中层F室，面积约407方呎，获外区客接洽，双方经议价后以1.45万成交，呎租约36元。新租客为一对夫妇，心仪单位附有装修且内栊整洁，故睇楼一次即决定承租上述单位。

跑马地TreaSure View零议价租出

利嘉阁分区董事梁国梁称，跑马地TreaSure View一个低层户，面积约341方呎，该单位由大业主持有收租，获区内客「零议价」以2.35万承租，呎租约69元。

宝怡花园1.15万即睇即租

祥益执行董事谢泽铭指出，屯门宝怡花园2座高层G室，面积415方呎。租客为区内客，表示熟悉区内环境，毋须重新适应，便决定以1.15万「即睇即租」，呎租28元。

豫丰花园两房月租1.05万

祥益高级分行经理古文彬说，屯门豫丰花园2座高层H室，面积362方呎的两房户，加上内笼附企理装修连部分家电，获区外租客以月租1.05万「即睇即租」，呎租29元。

