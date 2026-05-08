内地生旺季前「偷步」抢租盘 偕父母来港揾楼 付年租15万预租屯门御半山

暑期租赁旺季将至，市场陆续出现内地生提前来港租楼。一名将于新学年入读岭南大学的内地生，专程与父母来港一日寻觅租盘，最终以每月1.28万，承租屯门新晋屋苑一个高层单位，并一笔过缴付一年租金逾15万元。

御半山一房半月租1.28万

中原地产屯门时代广场第二分行B组资深分区营业经理萧俊邦表示，屯门御半山2A座高层C室，实用面积386平方呎，一房连储物房间隔，月租叫价13000元，议价后12800元成交，实用呎租33.2元。

萧俊邦表示，租客为内地生，将于新学年来港入读岭南大学，因从朋友得知本港租盘紧张，担心暑假才租楼需面临激烈竞争，同时租金被抢高，所以提前部署，日前偕父母特意来港一日，全程睇楼，见上址高层开扬，有基本装修，楼龄新，又邻近岭大，遂火速承租，并一笔过缴付一年租金共15.36万元。

屯门御半山2A座高层C室，实用面积386平方呎，一房连储物房间隔，月租叫价13000元，议价后12800元成交，实用呎租33.2元。

ONE INNOVALE呎租44元

中原分行高级分行经理麦伟成表示，粉岭ONE INNOVALE C座高层12室，面积228方呎，以每月1万租出，呎租44元。租客为一名新学年升读中大的内地生，并以预缴一年租金形式租入单位。

粉岭ONE INNOVALE C座高层12室，面积228方呎，以每月1万元租出，呎租44元。

新宝城1.78万租出

中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳新宝城1座中层B室，面积378方呎，最新以每月1.78万元租出，呎租47元。租客为9月来港读大学内地生，并一次过缴付一年租金约21.36万元。

将军澳新宝城1座中层B室，面积378方呎，最新以每月1.78万元租出，呎租47元。

有物业代理行高层表示，新学年开始，本港资助大学的非本地生名额占比上限，将从40%进一步提升至50%，借此推动「留学香港」品牌，势将带来更大租赁需求，导致争盘情况更为激烈。

与此同时，不少家长客于暑期空群而出，寻觅名校网租盘，为子女新学年做好准备，亦导致租赁需求急增，进一步推高租金，以致近年越来越多内地生「偷步」来港抢租盘，避免越迟租会越贵。

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