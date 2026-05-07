新地东涌住宅地申「增高」 规划署不反对
更新时间：16:25 2026-05-07 HKT
发布时间：16:25 2026-05-07 HKT
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政府去年底实施私人发展项目停车场总楼面豁免优化安排，新地今年初就其持有的东涌第106B区住宅地，向城规会申请放宽9.86%高限，以配合停车场设计由地库改为地面，最新获规划署不反对，城规会将于周五审议。
上址地盘面积逾11.46万方呎，以地积比率3.5倍发展，现申请将建筑物高度限制，由主水平基准以上70米，增加约9.86%至76.9米，以兴建2幢20层高的住宅大楼，包括1层平台及2层停车场，可建总楼面逾40.11万方呎，提供745个位宅单位，及264个停车位。
该地是新地于去年2月以6.02亿元击败其余3组财团投得，当时每方呎楼面地价约1,501元。
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