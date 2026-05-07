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今年3月私楼落成量录404伙 按月跌62%

楼市动向
更新时间：16:01 2026-05-07 HKT
发布时间：16:01 2026-05-07 HKT

私楼落成量持续下跌，据差估署最新《香港物业报告(每月补编)》显示，今年3月私人住宅落成量录404伙，按月减少664伙，跌幅62.2%。

总结今年首季共有1,564个单位落成，对比差估署今年全年预测落成量目标约16,975伙的约9.2%。而首季数字对比去年同期5,486伙亦下跌3,922伙或约71.5%，数字亦是自2019年后约7年按年同期最少。

若按单位面积计算，首季落成量仍然以细单位占最多，当中面积约431方呎以下细单位涉633伙，占整体约40.5%；其次面积432至752方呎单位有463伙，占比约29.6%。

而面积753至1,075方呎单位录378伙，占比约24.2%；面积1,076至1,721方呎单位则录82伙，占约5.2%；至于面积最大的1,722方呎或以上单位仅有8伙，占比约0.5%。

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