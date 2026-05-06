天水围银主舖传2100万易手 5年大跌价近6成 曾由「菜档小天后」拥有

连锁菜档「家农」老板、「菜档小天后」简利珍月前数个民生舖位遭银主没收，市场消息盛传，天水围俊宏轩商场相连地舖由银主以2100万沽售，呎价约2.96万，最新成交价较当年低2900万或58%。

上述舖位为天水围俊宏轩商场地下L19及L20号舖，建筑面积710平方呎，由简利珍以在2021年3月以5,000万元购入，当时呎价逾7万元。该舖位在今年1月份沦为银主盘，当时估值2,600万元。至近月该舖位最终以2,100万元沽出，较5年前买入价帐面贬值约58%或2,900万元。

天水围俊宏轩商场地下L19及L20号舖，建筑面积710平方呎。

简利珍多个舖位已被接管

除了上述天水围舖位，简利珍于今年初被接管的舖位包括北角春秧街地舖，以及葵芳京宝大厦地舖。当中，北角春秧街明秀大厦地下H舖，建筑面积约1,200平方呎，由简利珍在2020年6月以4,700万元购入，当时呎价约3.9万元，今年初估值4,000万元计，较5年半前低约15％。

北角春秧街91A至91H号明秀大厦地下H舖，面积约1200方呎。

至于葵芳京宝大厦地下A1号舖，面积约300平方呎，截标日期同为3月30日，今年初估值1,500万元计，较2018年购入价2770万低约46％。

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翻查资料，「菜档小天后」简利珍旗下「家农」原于本港有不少分店。过去数年，简利珍于舖市高峰期时大量买入民生区舖位，部份更由旗下连锁菜档家农自用。不过随着市道转弱，资金链压力遂浮现。去年8月，其自用的柴湾道341至343号宏德居商场B座地下68、69、70、87、88及89号舖沦为银主盘，更以「腰斩价」推出拍卖，最后以2680万沽出，较买入价5828万元大幅度低54%。

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南昌街地舖1450万售 30年升81%

另一边厢，深水埗南昌街录得舖位获利成交。消息指，南昌街191号南昌苑地下B号舖，建筑面积约800方呎，以1,450万元易手，平均呎价约1.81万元。原业主于1996年7月以800万买入，持货30年帐面获利650万，物业期内升值约81%。

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该地舖实用面积约500方呎，门阔约14呎，深约50呎，位于元州街及福荣街之间，接近公厕及「玩具街」，虽然有人流，但消费力较弱。

旺角广华街舖14年贬值64%

另外，旺角广华街1号仁安大厦地下22号舖，建筑面积约500呎，以1120万注册易手，平均每呎2.24万，租客「嘉宝汉堡」，原业主于2012年4月以3180万买入，持货14年帐面损手2060万，物业跌幅约64%。亦有市场消息指，交易属内部转让。