湾仔大道东商厦2.25亿易手 11年劲蚀逾四成 具改装学生宿舍潜力

近期具改装学生宿舍潜力的商厦受捧，湾仔皇后大道东鸿翔中心1至26楼连天台 ，占全幢商厦约94%业权，建筑面积约34585方呎，物业属银主盘，以约2.25亿易手，平均每呎6506元。

物业贬值约42%

上述为湾仔皇后大道东83号鸿翔中心1至26楼连天台，占全幢商厦约94%业权，一年半前已沦为银主盘，并由接管人推出放售，期间多次减价，市场消息透露，该物业刚以2.25亿易手，以建筑面积约34585方呎计算，平均每呎6506元。

原业主于2014年12月以约3.9亿购入物业，当时以买卖公司形式购入，持货约11年5个月帐面贬值1.65亿，物业贬值约42%。

湾仔鸿翔中心1至26楼连天台，以约2.25亿易手。

该商厦毗邻太古广场及合和中心，步行5分钟即达港铁湾仔及金钟站，物业曾获发酒店牌照，曾获批44间客房，业内人士指，该物业具改建为学生宿舍的潜力，相信新买家有机会将物业改装，以迎合市场需要。

250 Hennessy帐面料蚀让3.8亿

德祥地产早前以4.1亿沽售区内全幢商厦「250 Hennessy」，总建筑面积约55678方呎，呎价约7364元，楼高32层，设有25个停车位，新买家上海缪氏企业集团的董事长兼大股东，曾在湾仔开设高级私人会所「随缘汇」。

物业原为卓能集团旗下卓能广场，由德祥地产于2015年以7.9亿购入，并进行翻新，持货约11年帐面料蚀让3.8亿，物业贬值约48%。

华侨银行于去年11月，斥资11.6亿购入湾仔告士打道60号中国华融大厦全幢，建筑面积约9.6万方呎，物业将作为自用。