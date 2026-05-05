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地监局提醒非本地学生 租屋应委托持牌地产代理 需要时可纪律处分专业不当

楼市动向
更新时间：15:58 2026-05-05 HKT
发布时间：15:58 2026-05-05 HKT

随着新学年临近，地监局再次提醒非本地学生及其家长于香港租屋时应提高警觉，建议在香港物色租住物业时，最好委托持牌地产代理。

在需要时采取纪律处分

地监局指，当局可调查针对持牌地产代理专业不当的投诉，并在需要时采取纪律处分，因此能为消费者提供更佳保障。

地监局鼓励非本地学生及其家长，以及不熟悉香港物业租赁情况的非本地人士，详阅《非本地学生在香港租屋指南》

鉴于过往有新来港人士及非本地学生租屋时遇上骗案，地监局积极与本地高等教育院校，相关政府部门及非政府机构合作，以提高非本地人士对租屋须注意事项的认识。该局的消费者教育活动包括举办及参与网上讲座、及参加教育博览会等。最近，地监局已再次致函相关政府部门、高等教育院校及非政府机构，邀请他们向新非本地学生及其家长，及其他新来港人士发布提示讯息。
 

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