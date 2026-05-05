半新盘连录短炒获利成交 帐面赚幅最高逾37% 柏珑1期5个月赚44万

楼价持续稳步向上，半新盘如元朗柏珑及同区朗天峰，以及西沙SIERRA SEA等，连环录得短炒获利成交，帐面赚幅介乎8.2%至37.5%，并且以市价成交为主导。

利嘉阁高级联席董事郑天乐表示，元朗柏珑1期5座高层B1室，面积约339方呎，属1房设计，最新以585万售予区内客，呎价约17257元，属市价水平。据了解，原业主去年12月以约540.7万向发展商买入单位，持货约5个月转售，帐面获利44.3万，帐面赚幅约8.2%。

元朗柏珑1期5座高层B1室，面积约339方呎，属1房设计，最新以585万售予区内客，呎价约17257元，属市价水平。

朗天峰435万售升值10%

中原区域营业经理王勤学表示，同区朗天峰2座高层G室，面积291方呎，单位原以439万放售，议价后获上车客斥资435万承接，呎价14948元，高市价1%至2%。资料显示，原业主于去年3月以395.1万购入上述单位，持货逾1年转售，帐面获利39.9万，帐面赚幅约10%。

朗天峰2座高层G室，面积291方呎，单位原以439万放售，议价后获上车客斥资435万承接，呎价14948元，高市价1%至2%。

SIERRA SEA每呎1.6万售

中原资深区域营业经理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期2座中层J室，面积453方呎，2房间隔，议价后获上车客以728万承接，呎价约16071元，属市价水平。据了解，原业主于去年5月以536万购入单位，持货约1年转售，帐面获利192万，帐面赚幅约35.8%。

西沙SIERRA SEA 1A（2）期2座中层J室，面积453方呎，2房间隔，议价后获上车客以728万承接，呎价约16071元，属市价水平。

美联首席高级营业经理陆楚江表示，该屋苑2座中层C室，面积约399方呎，2房间隔，最新获上车客以650万承接，呎价约16291元，属市价水平。资料显示，原业主去年4月以约472.64万购入上述单位，持货逾1年转售，帐面获利约177.36万，帐面赚幅约37.5%。

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美联高级分区营业经理彭晓君指，SIERRA SEA 1B期2座中层G室，面积约444方呎，最新获家庭客以636万承接，呎价14324元，属贴市价成交。

据了解，原业主去年5月以约485.9万购入上述单位，持货约1年转售，帐面获幅约30.9%。

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