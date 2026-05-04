Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲厦市场两极化加剧 中环超甲厦租金按季飙12%

楼市动向
更新时间：10:13 2026-05-04 HKT
发布时间：10:13 2026-05-04 HKT

世邦魏理仕指，整体甲级写字楼连续4个季度录净吸纳，令今年首季整体租金回升1.6%，中环超甲级写字楼租金按季急大升12%，创2010年第三季以来最大增长。该行估计，今年全年甲级写字楼租金有望上升3%。

中环空置率回落至9.6%

世邦魏理仕香港顾问服务首席营运官冯慧诗表示，2026年第一季甲级写字楼租赁虽受季节性因素影响而放缓，但仍录37.54万方呎净吸纳，连续第四季保持净吸纳，过去四季累计净吸纳量达270万方呎。其中，中环、上环及金钟的大中环区表现最佳，净吸纳量21.41万方呎。

不过，与此同时，尖沙咀及九龙东再现负吸纳量，其中尖沙咀录4.57万方呎负吸纳，自2024年第四季以来首次。由于首季未有新供应，加上市场录净吸纳，令整体空置率按季下降0.4个百分点至16.8%，为自2015年第二季以来最大跌幅，中环空置率更回落至9.6%。

首季整体甲厦租金升1.6%

整体甲厦租金连续两个季度上升，今年首季录1.6%升幅，为自2018年第三季以来最强升幅，大中环区单季上升4.5%，中环超甲级写字楼租金按季急升12.1%，创接近16年以来最大单季升幅。不过，港岛东及九龙东租金则持续下跌，分别下降1.7%及1.8%。

仲量联行《香港地产市场观察》报告中指，3月份本港甲级写字楼空置率两极化情况加剧，月内中环及尖沙咀空置率虽见改善，惟其他分区市场空置率上升，截至3月底，中环甲级写字楼空置率按月回落0.3个百分点至9.6%，尖沙咀空置率亦由7%微跌至6.8%。反观九龙东租赁市场仍受压，空置率按月上升0.9个百分点至20.4%。

整体写字楼租赁市场录11.92万方呎的负净吸纳量，主要是九龙东有多个全层单位在租约期满后重新招租所致。

仲量联行香港商业部主管郭礼言（Sam Gourlay）表示，在金融机构带动下，写字楼租赁需求继续集中于核心商业区。由于其他行业的租赁需求尚未复苏，非核心商业区将持续受压，预计此局面短期内将会维持。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
4小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
1小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
20分钟前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
22小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
4小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
13小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
15小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
11小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
14小时前