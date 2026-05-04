甲厦市场两极化加剧 中环超甲厦租金按季飙12%

世邦魏理仕指，整体甲级写字楼连续4个季度录净吸纳，令今年首季整体租金回升1.6%，中环超甲级写字楼租金按季急大升12%，创2010年第三季以来最大增长。该行估计，今年全年甲级写字楼租金有望上升3%。

中环空置率回落至9.6%

世邦魏理仕香港顾问服务首席营运官冯慧诗表示，2026年第一季甲级写字楼租赁虽受季节性因素影响而放缓，但仍录37.54万方呎净吸纳，连续第四季保持净吸纳，过去四季累计净吸纳量达270万方呎。其中，中环、上环及金钟的大中环区表现最佳，净吸纳量21.41万方呎。

不过，与此同时，尖沙咀及九龙东再现负吸纳量，其中尖沙咀录4.57万方呎负吸纳，自2024年第四季以来首次。由于首季未有新供应，加上市场录净吸纳，令整体空置率按季下降0.4个百分点至16.8%，为自2015年第二季以来最大跌幅，中环空置率更回落至9.6%。

首季整体甲厦租金升1.6%

整体甲厦租金连续两个季度上升，今年首季录1.6%升幅，为自2018年第三季以来最强升幅，大中环区单季上升4.5%，中环超甲级写字楼租金按季急升12.1%，创接近16年以来最大单季升幅。不过，港岛东及九龙东租金则持续下跌，分别下降1.7%及1.8%。

仲量联行《香港地产市场观察》报告中指，3月份本港甲级写字楼空置率两极化情况加剧，月内中环及尖沙咀空置率虽见改善，惟其他分区市场空置率上升，截至3月底，中环甲级写字楼空置率按月回落0.3个百分点至9.6%，尖沙咀空置率亦由7%微跌至6.8%。反观九龙东租赁市场仍受压，空置率按月上升0.9个百分点至20.4%。

整体写字楼租赁市场录11.92万方呎的负净吸纳量，主要是九龙东有多个全层单位在租约期满后重新招租所致。

仲量联行香港商业部主管郭礼言（Sam Gourlay）表示，在金融机构带动下，写字楼租赁需求继续集中于核心商业区。由于其他行业的租赁需求尚未复苏，非核心商业区将持续受压，预计此局面短期内将会维持。