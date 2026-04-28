Ken Sir吕宇健再沽荃湾中心获利 不足一年赚逾80万 造价创近3年高 即睇单位内部装修

二手频录短炒获利成交个案，其中资深投资者Ken Sir吕宇健最新以370万元沽出荃湾中心一伙两房户，持货接近一年，帐面升值81万元，升幅约28%。

创同类型单位近3年新高

美联高级分区营业经理钟家豪表示，成交单位为荃湾中心18座低层D室，面积329方呎，最新以370万售出，呎价11246元，不仅较市价高约15%，并且创同类型单位近3年新高。从照片可见，单位经重新装修。

荃湾中心18座低层D室内部：

据了解，吕宇健于2025年5月份以289万元买入上述单位，最近开价375万于市场放售，持货约11个月成功转售，帐面获利81万，帐面赚幅约28%。由于买入单位时只需缴纳100元印花税，计及买卖佣金合共约6.59万元等开支，料吕宇健仍实赚约74万元。

Ken Sir曾向《星岛头条》表示，预计细价楼交投将会越来越旺，转手率将大幅上升，若单位较银行估价低水10％便会购入短炒。

翻查资料，Ken Sir自2024年起先后购入荃湾荃景围多伙细价楼，成交价普遍徘徊约300万元。去年，他三度购入荃湾中心细价单位，其中以273万元买入的中层F室银主盘，实用面积329方呎，持货约5个月以330万元沽出，帐面升值57万元或20.8%。扣除交易成本等使费，料实赚大约50万元。

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元朗冠丰大厦获上车客359万承接

美联营业经理郭展鹏表示，元朗冠丰大厦低层A室，面积约329方呎，单位原以约370万放售，议价后获上车客以359万承接，呎价约10912元，与近期同类型单位成交价比较，是次造价高市价约6%。资料显示，原业主今年1月以约298万购入上述单位，持货短短约3个月转售，帐面获利约61万，帐面赚幅约20%。

中原资深区域营业经理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期5座中层F室，面积311方呎，1房间隔，原以约480万放售，议价后获上车客以460万承接，呎价约14791元，属市价水平。据了解，原业主于去年5月以365万买入单位，持货约11个月转售，帐面获利95万，帐面赚幅约26%。

美联营业经理陈德涪表示，马鞍山岚岸1座中层F室，面积约971方呎，4房连工人房间隔，议价后获换楼客以1222万承接，呎价约12585元，属市价水平。原业主去年11月以约1043万购入单位，持货5个月转售，帐赚179万，帐面赚幅约17%。

利嘉阁联席董事张国峰表示，长沙湾晓柏峰A座低层A10室，面积约247方呎，获首置客以442万承接，呎价约17895元。原业主去年8月以约417.5万一手购入单位，持货8个月转售，帐赚约24.5万，帐面赚幅约6%。