差估署3月楼价指数按月升1.39% 连升10个月 见逾2年高位

本港住宅楼价持续向上，差饷物业估价署数据显示，3月全港私人住宅楼价指数升至312.8，按月升1.39%，连升10个月，为2023年11月后的逾2年高位。

按户型划分，中小型单位（A、B、C类）楼价报314.8点，按月升约1.42%；大型单位（D、E类）报279.8点，按月升约0.94%。

至于细分各类户型，A类单位（实用面积431平方呎或以下）报331.1点，按月升约1.44%。B类单位（实用面积431至752平方呎）报306.9点，按月升1.42%。C类单位（实用面积753至1,076平方呎）报297.6点，按月升1.16%。

D类单位（实用面积1,076至1,721平方呎）报281.4点，按月升约0.9%。E类（1,722平方呎或以上） 单位报274.8点，按月升约0.96%。

租金指数方面，3月私人住宅租金指数最新报202.2点，较2月的201点，微升0.6%，连续5个月再创有纪录以来新高，按年则升4.71%。



