康景花园4房980万成交 长情业主持货36年赚825万

整体楼市气氛向好，交投量及楼价跟随向上，屋苑连录长情业主获利沽货离场。中原分行首席分区营业经理杨文杰表示，鲗鱼涌康景花园A座中低层3室，面积845方呎，4房1套间隔，最新以980万成交，呎价11,598元，属于市价成交。

杨文杰又表示，买家为外籍用家，单位将作自住用途。据了解，原业主于1990年以155万购入上述单位，持货36年转售，帐面获利825万。

和富中心34年转售赚730万

世纪21日升联席董事蔡嘉骏表示，北角和富中心4座中层D室，面积约733方呎，属3房主人套房间隔，单位原以1,100万放售，议价后以1,028万成交，呎价约14,025元。原业主于1992年斥资298万购入上述单位，持货34年转售，帐面获利730万。

四季名园洋房1000万易手

与此同时，市场亦录得不少持货逾10年沽售获利个案。 中原区域营业经理王勤学表示，元朗四季名园单号洋房，面积930方呎，3房套房间隔，连大花园，最新以1,000万成交，呎价10,753元。原业主于2011年3月以728万买入上述物业，持货约15年转售，帐面获利272万。

天宇海一手买入 转手获利297万

世纪21奇丰分行经理黄宗信表示，马鞍山天宇海1B座低层A室，面积787方呎，议价后以1,000万成交，呎价12,706元。原业主于2010年10月以703万向发展商购入单位，帐面获利297万。