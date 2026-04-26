4月整体物业买卖暂录6280宗 按月增一成 有望创今年新高

受惠新盘销情保持畅旺，美联研究中心综合土地注册处资料显示，4月首23日整体物业（包括一手私宅、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量录约6280宗，较3月同期5698宗，增加约10.2%，预期4月全月有望突破8000宗水平，创今年以来新高。

美联研究中心数据显示，本月首23日一手私人住宅合共录约1,879宗买卖登记，对比3月全月录约1,410宗，已经高出约33.3%；同期二手住宅则录约3,722宗买卖登记，相当于上月全月录5,353宗的69.5%。

注册量有望突破8000宗

美联分析师岑颂谦表示，鉴于签署买卖合约至递交至土地注册处注册登记需时，4月注册宗数一般主要反映3月市况。由于上月新盘热销，相关成交于本月注册登记，成为整体注册量上升的主要动力。

岑颂谦又说，按照目前走势推算，估计4月全月整体物业注册量有望突破8,000宗水平，不仅创今年新高，并且创两年次高。

岑颂谦续称，随着4月整体物业注册量表现亮丽，带动今年以来累积宗数达29,572宗，对比去年首4个月23,135宗，高出约27.8%，创5年同期新高，预期首4个月可突破31,000宗，将与近年旺市的2021年同期相若。

