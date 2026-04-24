楼市去年全面复苏 终止三年跌势 惟差估署料私楼落成量续跌

差饷物业估价署今日（24日）发表《香港物业报告2026》。报告指出，受惠于利率下调及本地金融市场表现强劲，本港住宅物业市场于去年（2025年）全面复苏，楼价终止连续三年的跌势；惟未来新供应将面临回落，差估署预测今、明两年私人住宅落成量将持续下跌，明年更会降至约1.53万伙水平，当中绝大部份为中小型单位。

去年交投创四年高 空置率回落至4.3%

回顾去年楼市表现，报告显示在良好市场气氛带动下，住宅销售市场明显反弹。去年一、二手市场总交投量升至6.3万宗，按年增加18%，创下四年新高，当中成交价低于400万元的物业占比有所增加。楼价亦录得温和升幅，去年第四季售价较2024年同期微升2.5%。

落成及入住量方面，去年私楼落成量为18,448伙，按年减少24%；不过同期入住量高达19,365伙。由于入住量高于落成量，带动年底整体私楼空置率按年回落0.2个百分点至4.3%，涉及56,081个单位。另外，非住宅物业市场气氛虽然有所改善，但整体表现仍然偏软。

今年落成量料减近8% 大埔占最多

展望未来新供应，差估署预料今年私楼落成量将按年减少7.98%，至16,975伙。户型分布继续以中小型单位作主导，实用面积少于431方呎的A类单位占8,361伙，而431至752方呎的B类单位则占6,651伙；两者合计达15,012伙，占整体落成量88%。大单位供应则维持低水平，C类（753至1075方呎）、D类（1076至1721方呎）及E类（1722方呎或以上）单位的落成量，分别仅为1,418伙、419伙及126伙。

按地区划分，今年的新供应主要集中于新界及九龙区，当中以大埔区占最多，涉及3,152伙；其次为西贡（包括将军澳）及九龙城（包括启德），分别有2,578伙及1,681伙。

明年供应跌至1.53万伙 A类细单位逆市增

至2027年，预测私楼落成量将进一步回落至15,362伙。值得留意的是，虽然整体数量减少，但A类细单位的落成量将逆市增加至9,854伙，B类单位则降至5,041伙。报告指，这两类中小型单位将占明年整体落成量高达约97%。明年的新供应重镇将转移至九龙城区，预料提供5,276伙，其次为北区（2,880伙）及屯门（2,741伙）。