Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楼市去年全面复苏 终止三年跌势 惟差估署料私楼落成量续跌

楼市动向
更新时间：18:24 2026-04-24 HKT
发布时间：18:24 2026-04-24 HKT

差饷物业估价署今日（24日）发表《香港物业报告2026》。报告指出，受惠于利率下调及本地金融市场表现强劲，本港住宅物业市场于去年（2025年）全面复苏，楼价终止连续三年的跌势；惟未来新供应将面临回落，差估署预测今、明两年私人住宅落成量将持续下跌，明年更会降至约1.53万伙水平，当中绝大部份为中小型单位。

去年交投创四年高 空置率回落至4.3%

回顾去年楼市表现，报告显示在良好市场气氛带动下，住宅销售市场明显反弹。去年一、二手市场总交投量升至6.3万宗，按年增加18%，创下四年新高，当中成交价低于400万元的物业占比有所增加。楼价亦录得温和升幅，去年第四季售价较2024年同期微升2.5%。

落成及入住量方面，去年私楼落成量为18,448伙，按年减少24%；不过同期入住量高达19,365伙。由于入住量高于落成量，带动年底整体私楼空置率按年回落0.2个百分点至4.3%，涉及56,081个单位。另外，非住宅物业市场气氛虽然有所改善，但整体表现仍然偏软。

今年落成量料减近8% 大埔占最多

展望未来新供应，差估署预料今年私楼落成量将按年减少7.98%，至16,975伙。户型分布继续以中小型单位作主导，实用面积少于431方呎的A类单位占8,361伙，而431至752方呎的B类单位则占6,651伙；两者合计达15,012伙，占整体落成量88%。大单位供应则维持低水平，C类（753至1075方呎）、D类（1076至1721方呎）及E类（1722方呎或以上）单位的落成量，分别仅为1,418伙、419伙及126伙。

按地区划分，今年的新供应主要集中于新界及九龙区，当中以大埔区占最多，涉及3,152伙；其次为西贡（包括将军澳）及九龙城（包括启德），分别有2,578伙及1,681伙。

明年供应跌至1.53万伙 A类细单位逆市增

至2027年，预测私楼落成量将进一步回落至15,362伙。值得留意的是，虽然整体数量减少，但A类细单位的落成量将逆市增加至9,854伙，B类单位则降至5,041伙。报告指，这两类中小型单位将占明年整体落成量高达约97%。明年的新供应重镇将转移至九龙城区，预料提供5,276伙，其次为北区（2,880伙）及屯门（2,741伙）。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
10小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
7小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
7小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
4小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
6小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
5小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT