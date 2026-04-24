Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

K11 MUSEA首季奢侈品牌销售按年升14% Balenciaga扩大K11 MUSEA专门店至复式双层

楼市动向
更新时间：16:28 2026-04-24 HKT
发布时间：16:28 2026-04-24 HKT

近月香港旅游业及零售业数据持续回升向好，不少国际奢侈品牌著手扩展香港布局，进驻更多大型商场或扩充现有舖面。最近Balenciaga位于尖沙咀K11 MUSEA的专门店亦完成扩充，新店比之前的单层舖面增大一倍面积，升级为复式双层店。

昨日（23日）新店开幕时，知名艺人容祖儿及魏浚笙更亲赴K11 MUSEA出席活动。据现场所见，Balenciaga在K11 MUSEA的全新复式双层店位于地下及一楼，面向尖沙咀梳士巴利道。

翻查K11应用程式的资料，该双层店的总楼面面积达461平方米，涵盖女装及男装成衣、鞋履、手袋、配饰、珠宝及眼镜等系列商品，并会引入多款店内限定产品，更会特设独立VIC私人预约空间。根据早前报道，K11 MUSEA今年内会完成首阶段品牌升级计划，除了引进逾 60 个新品牌，不少国际奢侈品牌包括Balenciaga，以及Audemars Piguet、Van Cleef & Arpels、Brunello Cucinelli、Dior Beauty等品牌都已经或即将升级舖面。

零售数据方面，K11 MUSEA 于今年一至三月，一线奢侈品牌销售按年上升14%，钟表珠宝类别升幅达45%，反映高端消费市场持续向好。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
10小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
7小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
7小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
4小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
6小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
5小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT