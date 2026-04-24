首岸采分段推售 具提价空间 恒基韩家辉：拥五大优势 力吸各路客源

恒基与希慎、帝国及市建局合作发展的红磡大型新盘首岸，将于明日展开首轮销售。恒基韩家辉表示，项目采分段推售策略，未来加推具提价空间，又说项目拥五大优势，属近年市区少有的大型新盘，相信可吸引用家及投资客。

访问言论重点 首岸采分段推售策略，未来加推具提价空间

项目具五大优势，包括属近年市场少有大型新盘

基座3层高商场涉及楼面约达12万方呎，为最大卖点之一

毗邻港铁土瓜湾站，规划中更将设天桥系统连接

位处九龙城区中学名校网，Band 1学校包括喇沙书院、培正中学等

伊利近街项目首期及旺角利奥坊第6期，部署下半年推售

预期今年楼价上升5%至10%

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉接受本报访问时表示，首岸为市建局「东维港湾区」中首个大型内陆连接海滨主要网络连系的项目，同时位处全港首个「合并式小区」核心门廊地段，打造红磡新核心。整个小区由8幅相邻地块合并组成，规划总楼面逾250万方呎，项目为其中规模最大一个，涉及商住楼面近72万方呎，合共提供1296个住宅单位，为近年市区少有的大型新盘。

恒基韩家辉表示，首岸为近年市区少有大型新盘，料可吸引用家及投资客。

涉及商住楼面近72万方呎

项目基座为3层高商场，涉及楼面约达12万方呎，并设有280个商住停车位，商场将由合作伙伴希慎负责营运，为该集团首次踏足九龙区，商场引入「零售街区」概念，采用「开放式街区」设计，精品小店及户外餐饮贯通内外空间，打造人宠共乐的社交据点，成为项目卖点之一。

至于其余三个优点，包括项目毗邻港铁土瓜湾站，规划中更将设天桥系统连接；位处九龙城区中学名校网，有超过10间中学属于Band 1组别，例如喇沙书院、培正中学及拔萃男书院等，项目同时邻近多间大学如理工大学；项目亦有恒基品牌效应的优势。

韩家辉又说，项目首张价单折实平均呎价18666元，较心目中定价低3%，未来将视乎市况调整售价，具提价空间。客源方面，红磡及土瓜湾一带有不少旧楼，相信买家中不乏换楼客；项目提供2房及3房单位，预期会有不少家庭客；现时银行定存息不及租金回报率，料可吸引投资者购入单位作收租用途。

整个首岸分为四期发展，当中第1及第3期分别提供360及288伙，现正推售的为第1期。至于项目第4期，提供264伙，已申请预售楼花。

料今年楼价升5%至10%

整个首岸分为四期发展，当中第1及第3期分别提供360及288伙，现正推售的为第1期。至于项目第4期，提供264伙，已申请预售楼花，将会根据市场实际情况，分阶段推出市场。

韩家辉又表示，新盘销情持续理想，年初至今已录得约7800宗成交，部分新盘更取得即日沽清的成绩；二手市场交投亦明显增加，估计今年来成交量按年增加逾5成，连同差估署的私人住宅楼价指数，今年首两个月累积上升约2.6%，反映现时楼市「价量兼备」。

展望后市走势，韩家辉认为将继续受惠多项利好因素，包括今年首季内地GDP按年增长5%，高过市场预期的4.8%，本港经济亦将受惠，以及息口持续低企、本港新股市场保持畅旺带来的财富效应等，维持今年楼价上升5%至10%预测。

至于中东局势仍未明朗，市场忧虑能源价格急涨会推高通胀，影响息口及全球经济走势，韩家辉指近两年伊朗与以色列的冲突逐步升级，但期间本港楼市呈现升势，而且本港金融市场表现相对外围稳定，特别是联系汇率下，港元汇价保持平稳，相信可吸引更金资金流入，进一步凸显香港作为安全港的角色，预期楼市亦可受惠。

首岸部署短期内加推应市

红磡首岸将于明日首轮销售218伙，项目周三截收逾7600票，超额认购逾33倍，项目将于短期内加推新一批单位应市。

韩家辉表示，入票客源中，6成来自九龙区，其余为港岛及新界区。开售当日将分S、A及B组3个组别拣楼，S组买家须购买4至8伙指定单位，A组买家须购2至3伙指定单位，B组买家可购1至2伙。S及A组共有133伙可供选择。

项目首轮发售的单位，包括203伙2房及15伙3房，折实售价约638万至1315.76万，折实呎价173651至211581元。

首岸将于短期内加推新一批单位应市。

继首岸之后，下半年将有多个焦点项目陆续登场，包括港岛伊利近街重建项目的首期，以及旺角利奥坊第6期，合共涉及约220伙，其中利奥坊第6期，涉逾120伙，项目之前期数销情非常理想，利奥坊．壹隅已经全数沽清，套现约40.5亿；利奥坊．首隅累售233伙，占全盘单位数目99.6%，平均成交价逾571.12万，平均成交呎价19875元。整个利奥坊系列累售2294伙，占全个系列99.8％。

集团牵头发展的启德天泷，自现楼后累售232伙，连车位套现约93.9亿，全盘累售287伙，连车位合共套现约117.5亿，现时向海大单位已售出69%，未来会继续安排单位以招标方式发售。

记者 吴振东 摄影 叶伟豪

