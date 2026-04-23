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甲厦空置率两极化加剧 仲量联行：九龙东商厦空置破两成 中环微降至9.6%

楼市动向
更新时间：10:23 2026-04-23 HKT
发布时间：10:23 2026-04-23 HKT

仲量联行今天发表的《香港地产市场观察》报告中指出，3月份本港甲级写字楼空置率两极化情况加剧，月内中环及尖沙咀空置率虽见改善，惟其他分区市场空置率上升，推高整体甲级写字楼空置率于3月底升至13.5%。

中环空置率9.6%

中环甲级写字楼空置率按月回落0.3个百分点至9.6%，尖沙咀空置率亦由7%微跌至6.8%。反观九龙东租赁市场依然受压，空置率按月上升0.9个百分点至20.4%。

录11.92万方呎负吸纳

整体写字楼租赁市场录11.92万方呎的负净吸纳量，主要是九龙东有多个全层单位在租约期满后重新招租所致。

仲量联行香港商业部主管郭礼言（Sam Gourlay）表示，在金融机构带动下，写字楼租赁需求继续集中于核心商业区。由于其他行业的租赁需求尚未复苏，非核心商业区将持续受压，预计此局面短期内将会维持。

仲量联行研究部资深董事钟楚如补充，3月份整体写字楼租金，按月上升0.1%。

中环继续是带动租金向上的主要动力，今年以来累升3.8%。另外，月内尖沙咀及港岛东租金靠稳，九龙东则继续面临下行压力，租金按月跌0.7%。

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