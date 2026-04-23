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屋宇署2月批15份建筑图则 信和屯门及旺角项目准建商住物业

楼市动向
更新时间：09:55 2026-04-23 HKT
发布时间：09:55 2026-04-23 HKT

屋宇署2月合共批出15份建筑图则，包括9项住宅及商住发展，当中信和去年8月以10.89亿投得的屯门海珠路住宅地，获批建一幢25层高、另有2层平台及1层地库的住宅大厦，涉及住宅楼面逾28.21万方呎。

此外，信和去年5月以8.6068亿夺得的市建局旺角山东街/地士道街发展项目，获准兴建一幢28层高、另有5层平台的商住物业，同时有一幢6层高、作为政府、机构及社区设施用途的建筑物，涉及住宅楼面约15.19万方呎，非住宅楼面约8593方呎。

另外，中银香港持有的跑马地荷塘道4A号，获准兴建1幢14层高连会所设施的住宅大厦，另设1幢1层高升降机塔，涉及总楼面约4.47万方呎。

2月私宅落成量创4个月新高

屋宇署最新数据显示今年2月只有1个私宅项目动工，仅涉1伙，较1月1679伙按月减逾99%，首两个月累计动工量1680伙，较去年同期增加30%。

落成量方面，2月私宅落成量录1068伙，较1月92伙显著增加约10.6倍，创4个月新高；首两个月累计则有1160伙，较去年同期3510伙，按年大幅减少约67%，更创7年同期新低。

美联分析师岑颂谦指出，若与差估署预测今年全年落成量16980伙目标比较，首两个月落成量仅占约6.8%，即使最终能达标，全年落成量仍将较去年的18400伙，减少超过7%，回落至近3年低位。

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