Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大围柏傲庄III周六次轮推售75伙 暂收7500票超额99倍

楼市动向
更新时间：18:28 2026-04-21 HKT
发布时间：18:28 2026-04-21 HKT

新世界与港铁发展的大围站上盖项目柏傲庄III上载销售安排，落实于本周六（25日）次轮以价单发售75伙，项目累收逾7,500个认购登记，以次轮发售75伙计算，超额认购逾99倍。

折实价789.3万元起 

次轮推售75伙包括27伙1房户及48伙2房户，面积307至534方呎，折实售价789.3万至1,440.2万，呎价21,928至27,368元

是次分4组拣楼，率先拣楼的X组为招标购入4房大宅买家提名之合资格买家，购买4房1套大宅可获一个提名权，购买4房双套大宅可获2个提名权，每个提名权可买1伙；其后S组买家可购2至6伙，当中至少一半为指定一房单位；A组买家可购买1个指定1房单位，或购买2个单位，当中包括一个指定1房单位；最后B组买家可购1至2伙，已预留了20伙于此时段供买家拣选。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
钟培生对林作拳赛遭非法盗播 入禀索赔逾5000万元 高院下令前新城DJ凌志灏仅需赔175万元
社会
7小时前
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
照片疯传！粉岭站疑有「便衣」捉逃票？港铁澄清揭「神秘人」真正身份：并非便衣｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
5小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
17楼住户谭先生自备外骨骼步行辅助器，上楼执拾个人物品。梁国峰摄
02:37
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
5小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
2026-04-20 09:00 HKT
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
83岁黄一飞激罕返港举步维艰  神秘中年女子手拖手全程搀扶  肚腩如鼓饱受病痛困扰
影视圈
9小时前
00:49
4分钟2宗夺命车祸│油塘港铁站对开30岁内地女子挨货车撞 头发被扯甩挂倒后镜 送院不治
突发
6小时前
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相
影视圈
7小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
23小时前