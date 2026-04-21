大围柏傲庄III周六次轮推售75伙 暂收7500票超额99倍

新世界与港铁发展的大围站上盖项目柏傲庄III上载销售安排，落实于本周六（25日）次轮以价单发售75伙，项目累收逾7,500个认购登记，以次轮发售75伙计算，超额认购逾99倍。

折实价789.3万元起

次轮推售75伙包括27伙1房户及48伙2房户，面积307至534方呎，折实售价789.3万至1,440.2万，呎价21,928至27,368元

是次分4组拣楼，率先拣楼的X组为招标购入4房大宅买家提名之合资格买家，购买4房1套大宅可获一个提名权，购买4房双套大宅可获2个提名权，每个提名权可买1伙；其后S组买家可购2至6伙，当中至少一半为指定一房单位；A组买家可购买1个指定1房单位，或购买2个单位，当中包括一个指定1房单位；最后B组买家可购1至2伙，已预留了20伙于此时段供买家拣选。

