首季工商舖买卖创2022年次季后新高 中原料今年价稳量增

今年首季香港工商舖市场表现稳中上扬，成交宗数创近4年的季度新高。中原预期机构积极趁价格回调而入市，加上学生宿舍投资热潮持续，惟受制于环球局势不稳，预料今季整体价格维持平稳，金额可望达200亿元，成交宗数可望创新高。

中原(工商舖)董事总经理潘志明说，首季工商舖整体买卖成交录得约1,048宗，较2025年第四季的886宗上升约18%，创自2022年第2季后新高；今年第一季工商舖总成交金额则录约189.24亿元，就按季回落约28%。

潘志明另认为，学生宿舍热潮持续，不只本地投资者，连外地投资者都有意购入酒店、写字楼等物业再作改装。此外，银主盘存货数量多，现时趋势都是倾向积极去货，而非再等待价钱回升，相信近期减价推货情况会见加快。潘志明续指，首季商舖录约186宗成交，金额约33.21亿元，按季分别升12%及24%，相信价钱视乎地区有约5%下调空间。租务方面，核心区租金有望升5%，非核心区就可能跌5%。

中原(工商舖)工商部董事刘重兴称，工厦市场共录得约 628宗买卖成交，按季上升逾一成；总成交额约37.9亿元，按季增加约10%。其中1,000 万元以下的中价物业成交录得显著升幅，个别地区已见筑底信号，料今季呎价最多有望升5%。

中原(工商舖)写字楼部董事陈雁楼表示，商厦买卖市场共录得约234宗买卖成交，按季增约32%；惟今年首季大手成交宗数回落，加上呎价整固，成交金额仅录约118.13亿元，按季回落约四成。相信市场趋平稳，空置率亦见明显减少，惟仍属供应消化期，租金仍有5%下调空间。