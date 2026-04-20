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内地生惧暑期抢盘 「零睇楼」付一年租金 1.8万预租西营盘瑧蓺

楼市动向
更新时间：16:52 2026-04-20 HKT
发布时间：16:52 2026-04-20 HKT

暑假传统租务旺季未至，部分内地生已率先出动寻找心水居所。西营盘瑧蓺最新录得一宗内地生预租个案，该名学生在未有视察单位的情况下，决定预付全数一年租金，以月租1.8万元承租一个开放式海景户，实用呎租逾83元。若将按金亦计算在内，该学生一次性支付了25.2万元。

实用呎租达83.3元

中原地产西南区宝翠园第一分行高级区域营业经理钟光英指出，区内学生租务有提前启动的趋势，近期分行已连录数宗预租成交。其中最新促成的个案为瑧蓺高层F室，单位实用面积216平方呎，采开放式间隔，外望海景，刚以1.8万元成功租出，折合实用呎租达83.3元。

钟光英补充，新租客为一名内地生，主要看中屋苑邻近大学校园及港铁站，交通出入极度便捷。为免在暑期旺季面临激烈的租盘竞争，加上见单位租期切合自身需要，即使未能亲身前往「睇楼」，该名学生仍果断决定预缴一年租金，提早锁定单位。

租金回报达4.3厘

资料显示，上述单位的业主于2025年11月斥资500万元入市，持货仅约半年左右即成功租出，按现时月租水平计算，业主可享约4.3厘之租金回报。

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