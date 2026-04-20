一手首季录6291宗成交 美联马泰阳：按年升约43.8%

随著租金连环破顶、整体经济环境复苏等多个利好消息涌现，香港住宅及商厦交投同步向好。美联今日公布首季住宅及工商舖市场回顾及展望，住宅市场方面一手市场首季成交量按年升约43.8%；二手成交则料升约41%，而工商舖按年升8.5%，预计上半年一手及二手成交量有望创7年及5年同期高位。

美联集团行政总裁(住宅) 暨美联工商舖行政总裁马泰阳表示，今年首季多个利好消息刺激楼市增长，包括人民币持续升值，推动内地客增加对港区资产兴趣、经济零售复苏、楼价反弹刺激换楼链启动等因素，令楼市气氛明显改善，购买力流入住宅工商市场，交投量增长理想。

马泰阳续指，住宅市场方面，首季一手市场录6,291宗成交，按年急升43.8%，创2013年以来一手住宅物业条例实施以来同期新高；二手则录约1.46宗，按年升约41%，创5年同期新高。随著一手旺势持续，预计上半年可录1.13万宗一手成交，创7年同期新高，二手则可录2.66万宗，创5年同期高位。

工商方面，马泰阳提价甲级商厦空置率最新录10.2%，连跌8个月，主要因甲级商厦售价持续受压，同时吸引买家及用家「趁低吸纳」。预计上半年整体工商舖物业注册量可录2,356宗，按年升约3%。

美联物业研究中心分析师岑颂谦指，随著社区发展，加上内地买家购买力出现，近期新兴社区整体表现较传统十大屋苑有所反超，因此推出全新指标「十大新社区」，包括港岛区的黄竹坑；九龙区的启德及南昌；新界的将军澳南、日出康城、大埔白石角、元朗南、元朗站、荃湾西及大围，料成未来交投新指标。