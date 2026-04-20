锦上路二期共收8份标书 邓智辉：收标数量不俗

港铁锦上路站第二期物业发展项目上月截收30份意向书之后，今天（2026年4月20日）截止提交标书，共收到8间发展商及财团提交的标书，港铁公司将稍后公布招标结果。入标财团包括长实、新地、恒基、嘉华、会德丰地产，以及由信和、中国海外、鹰君及招商合组的财团。

港铁常务总监 - 物业及国际业务邓智辉表示，是次项目收标数量不俗，锦上路站除了坐落屯马线，未来会成为北环线转乘站，发展成四通八达的社区，会尽快公布招标结果。

邓智辉表示，是次项目收标数量不俗。

邓智辉指，其后会推出屯门第16区站第2期项目，会先向地产建设商会咨询业界对项目的意见，稍后时间尽快推出招标。虽然项目规模庞大，地盘面积约300万方呎，更包含30多万方呎的商场，但公司过往有不少处理大规模项目的经验，相信能应付该项目。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，是次独资入标竞投，认为锦上路站第二期项目有商场，配套第一期、即旗下合作项目柏珑更见方便，而且随著北环线开通，相信当区交通会进一步向好发展。