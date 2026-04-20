「新投资移民」带动办公室需求 上月甲厦租赁升78% 核心区空置率见改善

受国际避险资金流入本港，加上农历年后为企业搬迁高峰期，3月甲厦租赁表现活跃。中原（工商舖）统计显示，3月共录约588宗租赁，按月急升78.18%，按年亦升5.38%，涉及租用楼面约148.2万方呎，按月升55.83%，按年则回落16.71%。

摩根大通进驻西九最瞩目

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，月内最瞩目租赁为摩根大通租西九文化区艺术广场大楼东、西座6层总面积约25万平方呎，为期10年，预计呎租约45元，月租逾1125万，整份租约总值超过10亿，为今年以来最大宗写字楼租赁之一。此外。中环中心高层单位录大手租赁，面积约6605方呎，月租约42.9万，呎租约65元。

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金钟及中环空置率按年改善

甲厦空置率方面，核心区整体按年见改善，3月港岛区甲厦空置率11.67%，按月微升0.03个百分点，按年显著改善2.17个百分点。其中金钟及中环分别为6.33%及11.38%，按月均微升，按年则分别改善2.21及3.23个百分点。

九龙区整体空置率15.76%，按月微跌0.36个百分点，按年改善1.26个百分点；其中尖沙咀及观塘分别为6.48%及15.76%，按年分别改善1.56及0.4个百分点。

中环中心高层单位录大手租赁，月租约42.9万，呎租约65元。

成交量有望稳步上升 看好港岛区

陈雁楼续指，随着假期结束，企业将陆续重启搬迁及扩张计划。另外，投资推广署数据显示，截至今年2月，「新资本投资者入境计划」已录约3200宗申请，带来约950亿投资资金，将推动新来港企业办公室需求，加上IPO需求有增无减。

他预料，在避险资金流入背景下，4月商厦租赁市场将获跨国企业、大型机构及家族办公室有力支持，成交量有望稳步上升，其中港岛区走势较强。