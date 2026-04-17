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元朗住宅地申宽高 限建1035伙

楼市动向
更新时间：15:57 2026-04-17 HKT
发布时间：15:57 2026-04-17 HKT

政府去年放宽地面建停车场楼面豁免实施，最新有财团就持有的元朗公庵路一幅住宅地，即毗邻私楼原筑及溱柏之间，因应相关措施而向城规会申请放宽高限，以将地库车场改在地面发展，以兴建2幢住宅，共提供1,035伙，涉及可建总楼面约44.32万方呎。

地盘面积约88,642方呎，包括19,095方呎政府土地，以地积比率约5倍发展，申请放宽增加2.5米高限至主水平基准上94.95米，以兴建2幢楼高26层（包括3层平台）的分层住宅，以提供1035伙，平均每户单位面积约428方呎，估计住客数目2,691人，涉及可建总楼面约443,208方呎，整个项目料于2030年落成。

申请人指，涉及将原先位于地库的一层地下停车场在地面以上设置，以致建筑 物地面以上的高度需要增加一层，超出「住宅（甲类）1」地带在规划大纲草图 所容许的25层（不包括地下层）的建筑物高度限制。因此，建筑物的高度限制需 要对作出轻微放宽。
 

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