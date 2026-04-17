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3月舖位录323宗租赁 按月升逾80% 中原：料五一黄金周带旺后市

楼市动向
更新时间：10:59 2026-04-17 HKT
发布时间：10:59 2026-04-17 HKT

受惠春节黄金周及盛事活动，今年首3个月访港旅客约1431万人次，按年升17%，带动商舖租赁活跃。中原（工商舖）统计显示，3月份商舖租赁录约323宗，金额约3209万，按月分别回升84.57%及75.35%；租用面积约48.2万方呎，按月及按年增1.06倍及1.4倍。中原分析，随着五一黄金周到来及多项盛事举行，更多商户加快扩充，预料4月份租赁稳步向上。

Fashion Walk巨舖拆细租出

中原（工商舖）商舖租赁部高级区域营业董事何洁钗表示，3月成交宗数及金额与去年同期的344宗及3504万相比仅窄幅上落。新近铜锣湾商舖租户组合重组加快，百德新街恒隆中心Fashion Walk一个约4.6万方呎巨舖，原由H&M自2014年起以每月约1000万租用，为其亚洲最大旗舰店，今年2月21日正式结业。现分拆出租，地舖部分传由龙丰集团以逾120万租用，呎租约120元；1楼及2楼部分由内地女装品牌W.Management进驻，传月租约200万，呎租约67元。该品牌于2023年成立，内地门市逾40间。

何洁钗指，3月港岛核心区空置率各异；中环录6.93%，按月及按年分别微跌0.11及0.03个百分点；湾仔区5.7%，按月及按年升0.06及0.93个百分点。九龙区尖沙咀及旺角空置率分别6.79%及8.89%，按月微升0.16及0.04个百分点，按年增0.64及0.60个百分点。

何洁钗指出，政府预计下月五一黄金周将有约100万名旅客访港，全年旅客人次有望录约8%稳步增长。内地客仍是主力，加上每年逾万名内地专才来港定居，带动内地零售及餐饮品牌落户，部分视香港为连接国际的桥梁，「借港出海」建立国际知名度。她预料，4月份商舖租赁市场维持平稳向上。

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