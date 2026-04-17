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二手回勇连录获利成交 红磡半岛豪庭3房1580万沽 帐面获利1115万

楼市动向
更新时间：10:40 2026-04-17 HKT
发布时间：10:40 2026-04-17 HKT

近期楼市气氛持续回暖，大型屋苑连录获利成交个案，最瞩目为红磡半岛豪庭一个3房套房持货25年易手，帐面劲赚1115万；而北角豪廷峰低层户持货28年沽货，帐面升值1.4倍。

半岛豪庭赚1115万售

中原分行分区营业经理袁显岸表示，红磡半岛豪庭1座中层H室，面积962方呎，获同区换楼客以1580万承接，呎价16424元。据悉，原业主于2001年以465万购入物业，持货25年沽货，帐面获利1115万或2.4倍。

豪廷峰1080万沽升值1.4倍

世纪21日升联席董事蔡嘉骏指，北角豪廷峰1座低层C室，面积约575方呎，轻微减价后，以1080万易手，呎价18782元。原业主于1998年以445.6万一手向发展商购入，持货28年易主，帐面获利634.4万或1.4倍。

近期楼市气氛持续回暖，蓝筹屋苑连录获利成交个案。
近期楼市气氛持续回暖，蓝筹屋苑连录获利成交个案。

海怡半岛获利527万

中原分行高级分区营业经理叶俊安说，鸭脷洲海怡半岛15座低层B室，面积621方呎。最新以820万成交，呎价约13205元。据了解，原业主于1993年以293万购入单位，持货约33年转手，帐面获利527万或约1.8倍。

海滨花园获利73%

中原分行副分区营业经理李建华表示，荃湾海滨花园7座高层G室，面积665方呎，获换楼客「零议价」购入，呎价12030元。原业主于2012年以463万购入，约14年间，帐面获利337万或73%。

嘉亨湾993.8万易手

美联分行助理区域经理郑琨说，西湾河嘉亨湾1座中层G室，面积约499方呎，议价后以993.8万易手，呎价约19915元。据了解，原业主于2014年以700万购入，持货约12年转手，帐面获利约293.8万或约42%。

世纪21奇丰分行经理黄宗信称，马鞍山锦英苑A座（锦良阁）低层9室，面积645方呎，在「零议价」下成交，呎价5581元。据了解，原业主于1992年以88万（居二市场价）购入，持货34年至今转售，帐面获利272万或3倍。

中原分行副分区营业经理方富翰表示，荃湾乐悠居中层5室，面积420方呎，议价后以620万易手，呎价14762元。方富翰指，买家为一对小情侣，买楼准备结婚。原业主于2025年以550万买入，持货约4个月，帐面获利70万或13%。

美联首席区域营业董事张晓盈表示，南昌站汇玺III 6座低层J室，面积约371方呎，以约815万售出，呎价约21968元。原业主于2019年以约754万购入上述单位，持货约7年转手，帐面赚约61万或8%。

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