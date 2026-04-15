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今年首季补地价收益逾21亿 按季减少逾14亿或41%

楼市动向
更新时间：17:50 2026-04-15 HKT
发布时间：17:50 2026-04-15 HKT

地政总署公布，今年第1季涉及补地价收益约21.072亿元，对比去年第4季的约35.72亿，按季减少14.648亿或41%。

据地政总署资料显示，在今年1月至3月季度内在土地注册处共注册13宗契约修订及两宗换地个案，其中3宗为不涉及补地价金额的技术性契约修订。上述15宗土地交易中，1宗位于港岛、10宗位于九龙及4宗位于新界，有关数字并不包括小型屋宇个案。

该季度内有10个地段以私人协约方式批出。其中1幅位于何文田，批作大学发展用途；1幅位于东涌，批作电力支站用途；1幅位于九龙城，批予市区重建局作住宅发展用途；1幅位于屯门，批予港铁作住宅发展用途；其余6幅批予香港房屋委员会作公营房屋发展用地。

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