长情业主1380万沽大围积德里地舖 41年升值19倍 邻舖5年前卖贵逾5成

近期舖市升温，市场连录民生段舖位成交，大围积德里一个地舖连入则阁，以1379.6万成交，原业主为长情业主，持货41年，物业升值约19倍。

平均呎价1.97万

上址为大围积德里15至19号龙凤楼地下A号舖连入则阁，地舖建筑面积约700方呎，以1379.6万易手，呎价1.97万，租客Dough Bros，原业主于1985年6月以69万买入，持货41年帐面获利1310.6万，升幅约19倍。

大围积德里龙凤楼地下A号舖连入则阁，以1379.6万成交。

邻舖5年前易手 呎价平58%

盛汇商舖创办人李根兴表示，毗邻上址的B舖鸿运茶餐厅，5年前成交价高达3250万，当时月租8.5万，Dough Bros舖差不多大小，呎价却平58%。北上消费影响，加上围方商场吸走消费力，大围空置率增加。

上海街舖12年亏损16%

佐敦上海街156号地下连入则阁楼，地舖建筑面积约700方呎，阁楼600方呎，以1680万易手，租客富荣大押，现时月租6万，新买家料回报4.3厘，原业主于2014年5月以2000万买入，持货12年帐面亏损320万，跌幅16%。该地舖实用约500方呎，门阔约10呎，深约50呎。该段上海街属旺段，惟消费力始终不高，胜在近高铁站，吸引部分游客。

红磡青州街3号红磡花园商场地下H号舖，建筑面积约1500方呎，以1110万成交，呎价7400元，租客三和汽车，2023年7月前月租32800元，原业主于1997年3月以820万买入，持货29年帐面获利290万，升值35.37%。此舖实用约1100呎，门阔约17呎，深约60呎，青州街人流稀少，但泊位众多，很适合做市区车房。

九龙城落山道78至84号美景楼（第二期）地下，亦位处土瓜湾道241A号，建筑面积约700方呎，以1500万易手，平均每呎2.14万，租客珍珍珠宝玉石，于2019年5月前月租为5.6万，原业主于1994年以108万买入，持货32年帐面获利1392万，升幅12.9倍。该舖位实用约300呎，门阔约14呎，深约20呎。

