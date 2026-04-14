中东局势对楼市影响有限 戴德梁行：全年楼价料升一成

戴德梁行今日公布首季房地产市场回顾及展望，该表示住宅成交宗数分别按季及按年升9%及53%，预计未来全年成交量可望达6.5万至7万水平，楼价则最多可升7%至10%。

戴德梁行执行董事及香港研究部主管邓淑贤指，整体楼市气氛向好，交投不断，自去年3月起，住宅买卖合约数字已连续13个月录得超过5,000宗，其中今年2月交投量更逼近6,700宗。随著外来资金不断流入香港，支持本港拆息维持相对低位，对本港楼市构成一定支持，预计今月买卖合约数字可再录逾5,000宗水平，连续14个月录相关水平。成交方面，预计今年住宅成交量有望达6.5万至7万宗水平。

至于楼价走势，若中东地缘政治局势能于短期内缓和，相信对本港楼市影响将属有限，全年楼价升幅有望达7%至10%。惟若局势进一步升温或对息口及买家入市心态构成压力，全年楼价升幅则预计约为5%。

戴德梁行香港估价及顾问服务部高级董事黎剑明指，截至首季，本季楼价较去年年底升近5%。至于受欢迎屋苑楼价表现，各类型物业楼价升势持续，其中代表中价市场的太古城按季升8.6%；而代表豪宅市场的贝沙湾亦录得 7.1%的按季升幅，反映市场不再是以细价楼作主导，各种楼盘均获市场追捧，并且市场亦可见换楼链提早出现。另一方面，在各类来港人才住宅需求带动下，住宅租赁需求持续强劲，租金指数再创有纪录以来新高。现时息口处于相对较低水平，既吸引投资者入市，亦促使租楼客及准买家加快入市。

戴德梁行香港董事总经理萧亮辉表示，受银行、金融业及保险业需求带动，甲级写字楼市首季新租务录得约86.6万方呎，当中以银行、金融及保险业为主，占新租面积逾70%。另外虽然第一季整体净吸纳量降受季节原因有所下跌，不过仍连续第十季保持正吸纳量。租金方面中区和尖沙咀租金水平持续回升，按季分别上涨5.5%和0.4%，带动第一季整体租金水平按季升2.4%。随著环球局势动荡，资金料寻求稳定市场投资，因此将中区租金预测调升至6%至8%，从而带动全年甲级写字楼租金按年升1%至3%。

萧亮辉续指，今年首两月本港零售业销售货额总计约724亿元，按年升11.8%。空置率方面，第一季四个核心区一线街舖平均空置率进一步回落至4.2%，其中铜锣湾和中环一线核心街舖已被租满。租金复苏步伐同样以港岛区领先，中环和铜锣湾一线街舖租金按季分别升1.1%和0.8%，旺角按季亦录轻微升幅，惟尖沙咀舖租按季下调1.1%。预计上半年整体租金将上升2%至3%。